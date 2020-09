Perú suma 782.695 casos de la COVID-19 y ensaya con plasma convaleciente

Los casos activos de la COVID-19 en Perú son 114.336, de los cuales 8.691 están hospitalizados y 1.381 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica. EFE/Sergi Rugrand/Archivo

Lima, 23 sep (EFE).- Perú llegó este miércoles a 782.695 casos y 31.870 fallecidos por la epidemia de la COVID-19, mientras que sus autoridades sanitarias informaron del avance de ensayos clínicos que buscan determinar la efectividad del tratamiento con plasma convaleciente.

El ultimo informe del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las ultimas horas se diagnosticaron otros 820 casos de la enfermedad, así como 284 decesos, lo que mantuvo la tasa de mortalidad en poco mas de 4 % del total.

Sin embargo, también se reportó la recuperación de otros 7.395 pacientes, lo que elevó a 636.489 el total de personas que ya han sido dadas de alta en un centro médico o cumplieron con el período de cuarentena domiciliaria.

De esa manera, los casos activos de la COVID-19 en Perú son 114.336, de los cuales 8.691 están hospitalizados y 1.381 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

ENSAYO CON PLASMA

Por otra parte, el Minsa informó que ya se ha comenzado un ensayo clínico que busca comprobar la efectividad del tratamiento de pacientes con la COVID-19 con plasma convaleciente.

La investigación, que comenzó con cuatro voluntarios aunque espera completarse con cien pacientes, busca determinar si la transfusión del plasma convaleciente ayuda a evitar el desarrollo de complicaciones por la COVID-19 y favorece una pronta recuperación gracias a los anticuerpos presentes en el plasma, indicó el médico Alonso Soto, investigador principal del estudio.

"Las personas que se han recuperado de la enfermedad tienen anticuerpos específicos contra este virus, y estos anticuerpos se encuentran en el plasma, el cual es un componente de la sangre. Dado que se utiliza el plasma de personas ya recuperadas de la enfermedad, se le llama plasma convaleciente", refirió.

VACUNACIÓN MASIVA

Por su parte, la presidenta del sistema de seguridad social EsSalud, Fiorella Molinelli, informó que ya ha presentado al Poder Ejecutivo un plan de vacunación masiva contra la COVID-19 en siete "macro-regiones" del país.

"Se están identificando los puntos de atención. La logística se repartirá entre el Ministerio de Salud y EsSalud. Se buscará espacios libres y amplios que permitan dar resultados en siete días", explicó Molinelli a la agencia oficial Andina.

Las autoridades de Perú informaron esta semana que ya han suscrito acuerdos con el laboratorio Pfizer y con la coalición Covax Facility para cumplir con un primer objetivo de inmunizar a 11 millones de personas.

El plan peruano busca inmunizar en 2021, de manera gratuita, a un total de 22 millones de personas, por lo cual también se busca llegar a acuerdos con los laboratorios Novavax, Moderna, Sinopharm, Johnson & Jonhson, Gamaleya y AstraZeneca.

BAJA EN CASOS POSITIVOS

Molinelli confirmó, además, que Perú está presentando una baja en los casos positivos de la enfermedad, aunque reconoció que las unidades de cuidados intensivos (UCI) aún siguen ocupadas.

"Actualmente hay ocho regiones que ya cayeron en un 50 % en el índice de positividad. En el sur (del país) la caída es más lenta. Estamos llegando al 25 %", detalló.

Ante la alerta de que pueda presentarse una segunda ola de la enfermedad en el país, la funcionaria aseguró que el sistema de seguridad social "está preparado" para afrontar esa contingencia, ya que ha mejorado su infraestructura hospitalaria.

"Estamos preparados para enfrentar una segunda ola de contagios. Desde el primer momento hemos mejorado nuestra oferta hospitalaria. Ahora tenemos un número de camas importante en todo el país. EsSalud ha puesto el 75 % de la infraestructura que hoy está disponible para la atención de Covid-19", refirió.

ALERTA ANTE REACTIVACIÓN

Precisamente, ante el anuncio de que la última fase de la reactivación económica del país empezaría en octubre próximo, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, advirtió que la vuelta a operaciones de bares, discotecas, cines y estadios podría generar el incremento de casos de la COVID-19.

El especialista remarcó que en Lima todavía no se ha terminado de controlar el primer brote de la enfermedad, aunque consideró que regiones como la amazónica Loreto y la norteña Lambayeque, que fueron duramente impactadas durante los primeros meses de la epidemia, ya pasaron esa etapa.

Alertó, sin embargo, que "hay que aprender las lecciones de otros países" donde se está presentando un rebrote, y pidió a los ciudadanos que no confíen en que el acceso a la vacuna contra el virus va a ser inminente.

"La gente piensa en la vacuna como si esta va a estar a la vuelta de la esquina, va a demorar. Hay que decirlo. La ciencia nos ha enseñado que no es fácil obtener una vacuna", sostuvo.