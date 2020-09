México sobrepasa los 700,000 contagios de coronavirus

Imagen de archivo. Dos menores juegan en el Papalote Museo del Niño, en su reapertura, después de permanecer cerrado desde marzo debido a la epidemia de coronavirus, en Ciudad de México. 18 de septiembre de 2020. REUTERS / Edgard Garrido

CIUDAD DE MÉXICO, 21 sep (Reuters) - México rebasó el lunes el sombrío hito de 700,000 contagios de coronavirus, situándose como uno de los países con más infectados en el mundo, aunque según las autoridades la epidemia va a la baja desde hace ocho semanas en la nación latinoamericana.

En las últimas horas, las autoridades locales de salud registraron 2,917 nuevos casos confirmados, elevando la cifra a un total de 700,580, así como 204 fallecimientos relacionados con la enfermedad COVID-19, para un global de 73,697.

"Ya tenemos ocho semanas consecutivas de descenso", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en rueda de prensa, en alusión al ritmo de contagios, hospitalizaciones y muertes asociadas al coronavirus.

Aun así, las autoridades han alertado sobre la posibilidad de un repunte si la población relaja demasiado las medidas de prevención, un temor persistente en el país desde que en junio comenzó un progresivo retorno a las actividades sociales y económicas.

"Fueron las medidas correctas, lo que no estuvo bien fue la ignorancia de la gente", dijo a Reuters la estudiante Jimena García. El comerciante Cirilo Camarena criticó a las autoridades por no dar suficiente ejemplo a la población. "¿Por qué el Gobierno no anda protegido como nosotros?", cuestionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue criticado al inicio de la pandemia por minimizar sus efectos y se le ha visto en contadas ocasiones con mascarilla. Asegura que lo peor ya ha pasado y que el país saldrá airoso de la severa contracción económica derivada de ella.

En tanto, el ama de casa Guadalupe Flores admitió vivir "con miedo", pero dijo que eso no le impide salir de a la calle "tomando todas las precauciones posibles", justo después de realizarse la prueba de COVID-19 en un hospital de la capital, porque su madre se había contagiado.

México lucha por integrar varios proyectos internacionales de vacunas, como el de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que producirá con Argentina para América Latina, pero también otros de Rusia, Estados Unidos, China, Italia, Alemania y Francia, además del plan global Covax, de la ONU.

