21/09/2020 Cultura.- Watchmen, un triunfo histórico y reivindicativo en los Emmy 2020. Watchmen ha sido una de las grandes vencedoras de los premios Emmy 2020, celebrados el domingo 20 de septiembre. La serie se hizo con el premio a mejor miniserie, convirtiéndose en la primera adaptación de un cómic de la historia que se lleva uno de los galardones principales. CULTURA YOUTUBE/EMMY



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Watchmen ha sido una de las grandes vencedoras de los premios Emmy 2020, celebrados el domingo 20 de septiembre. La serie se hizo con el premio a mejor miniserie, convirtiéndose en la primera adaptación de un cómic de la historia que se lleva uno de los galardones principales.



La producción de HBO batió récord de nominaciones con un total de 26 candidaturas. La serie finalmente ganó 11 premios, incluyendo a mejor actriz en una miniserie para Regina King; mejor actor de reparto en una miniserie para Yahya Abdul-Mateen II y mejor guion en una miniserie para Cord Jefferson y Damon Lindelof.



El éxito de Watchmen llega en plena oleada de protestas contra la violencia policial racista en Estados Unidos, manifestaciones canalizadas a través del movimiento Black Lives Matter, que lleva meses haciéndose presente en diversos ámbitos más allá de la política, como también el deporte y, cómo no, la cultura. La serie arranca retratando la masacre racial de Tulsa, hecho real que tuvo lugar en 1921 y que establece un paralelismo entre la ficción y la actualidad.



https://www.youtube.com/watch?v=6AvSqmqtX7o



"La historia es un misterio, está dividida en un millón de piezas de rompecabezas y faltan muchas de ellas. Sabemos dónde están esas piezas, pero no las buscamos porque sabemos que encontrarlas duele", dijo Lindelof. "A veces nosotros causamos ese dolor, tal vez incluso nos beneficiamos, pero tenemos que nombrarlo antes de poder arreglarlo", aseguró.



"Dedicamos este premio a las víctimas y supervivientes de la masacre de Tulsa de 1921. Los incendios que destruyeron Black Wall Street todavía arden hoy, la única forma de apagarlos es si todos los combatimos juntos", señaló el guionista, que llevaba una camiseta que rezaba "Remember Tulsa 1921" (Recordad Tulsa 1921).



https://www.youtube.com/watch?v=ETHv9fZhfx8



Regina King también ofreció un reivindicativo discurso tras hacerse con su galardón. "Tenéis que votar. Sería un fallo no mencionar eso siendo parte de una serie tan profética como Watchmen", dijo la actriz. "Sé un buen ser humano. Descansa en paz, Ruth Bader Ginsburg", apuntó, en referencia a la reciente muerte de la jueza estadounidense.



Al igual que Lindelof, la intérprete también lució una camiseta con mensaje. En su caso llevó una prenda con la cara de Breonna Taylor, víctima de violencia policial.