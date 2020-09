Coronavirus.- Argentina amplia hasta el 11 de octubre algunas de sus restricciones por la pandemia del coronavirus

21/09/2020 Un grupo de voluntarios del sistema de Salud de Santa Fe, Argentina, durante las tareas de detección de nuevos casos de coronavirus yendo casa por casa.. El Gobierno de Argentina ha anunciado este domingo que prorrogará hasta el 11 de octubre algunas de las medidas de confinamiento de cara a seguir luchando contra el avance de la pandemia, que hasta el momento ha dejado en el país 631.365 casos acumulados y 13.053 fallecidos. POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL PATRICIO MURPHY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Gobierno de Argentina ha anunciado este domingo que prorrogará hasta el 11 de octubre algunas de las medidas de confinamiento de cara a seguir luchando contra el avance de la pandemia, que hasta el momento ha dejado en el país 631.365 casos acumulados y 13.053 fallecidos.



El nuevo decreto lanzado por el Gobierno de Alberto Fernández ha informado de que la nueva ampliación de las restricciones se aplicarán en al área metropolitana, Buenos Aires, así como en otras regiones "que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus".



En ese sentido, ha señalado que tanto la Ciudad de Buenos Aires, como la Provincia porteña, así como otra serie de regiones en Jujuy, La Rioja, o Río Negro, "presentan un aumento brusco del número de casos "y "tensión en el sistema de salud", por lo tanto "allí deben dirigirse los mayores esfuerzos".



En el último parte del Ministerio de Salud se ha reflejado un aumento de 8.431 nuevos contagios y 144 fallecidos adicionales, aunque la cifra de personas recuperadas es ya de 488.231.



A nivel nacional hay una ocupación del 60,3 por ciento de las unidades de cuidados intensivos; mientras que la del Área Metropolitana de Buenos Aires es del 65,9 por ciento.



La Provincia de Buenos Aires con 368.280 casos acumulados y la Ciudad Autónoma porteña, con 117.274; son las regiones más afectadas por el nuevo coronavirus, muy por delante del tercer territorio más golpeado, Santa Fe, con 26.395 positivos confirmados.



NUEVA FASE DE LA CUARENTENA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES



Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha anunciado que a partir de este lunes se flexibilizarán algunas de las restricciones decretadas hasta ahora, aunque hay otras peticiones que deberán esperar a la siguiente fase.



A partir de este lunes las terrazas y los patios de los establecimientos gastronómicos estarán abiertos, aunque para ello estos negocios deberán contar con autorización y validación previa de las autoridades para comprobar si cumplen o no con lo protocolos de bioseguridad impuestos.



Dentro de este nuevo paquete de flexibilizaciones también están las que contemplan la posibilidad de llevar a cabo reuniones de hasta 20 personas en los lugares de culto.



La apertura de centros médicos y de rehabilitación para pacientes que no requieren tratamientos de urgencia, así como un convenio con el sector de la construcción para autorizar trabajos en obras mayores a 5.000, también han sido aprobados.



Las nuevas medidas han contado con el visto bueno tanto del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y del presidente Fernández, tras mantener una reunión a finales de la semana pasada, tal y como ha recordado el periódico local 'La Nación'.