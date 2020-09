Ciencia.-Hay una Tierra pi, con periodo orbital 3,14

21/09/2020 Un planeta del tamaño de la Tierra orbita su estrella cada 3,14 días. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA AMES/JPL-CALTECH/T. PYLE, CHRISTINE DANILOFF,



Científicos han descubierto una "Tierra pi", un planeta del tamaño de la Tierra que gira alrededor de su estrella cada 3,14 días, en una órbita que recuerda a la constante matemática universal.



Los investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y otros organismos descubrieron señales del planeta en datos tomados en 2017 por la misión K2 del Telescopio Espacial Kepler de la NASA.



Al concentrarse en el sistema a principios de este año con SPECULOOS, una red de telescopios terrestres, el equipo confirmó que las señales eran de un planeta que orbitaba su estrella. Y, de hecho, el planeta todavía parece estar dando vueltas a su estrella hoy, con un período similar a pi, cada 3,14 días.



"El planeta se mueve como un reloj", dice Prajwal Niraula, estudiante graduado en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias (EAPS) del MIT, quien es el autor principal de un artículo publicado en Astronomical Journal.



El nuevo planeta está etiquetado como SB; es el sistema planetario número 315 descubierto dentro de los datos de K2, a solo un sistema de un lugar aún más fortuito en la lista.



Los investigadores estiman que K2-315b tiene un radio de 0,95 del de la Tierra, por lo que es casi del tamaño de la Tierra. Orbita una estrella fría de baja masa que tiene aproximadamente una quinta parte del tamaño del sol. El planeta gira alrededor de su estrella cada 3,14 días, a una velocidad de 81 kilómetros por segundo.



Si bien su masa aún no se ha determinado, los científicos sospechan que K2-315b es terrestre, como la Tierra. Pero es probable que el planeta pi no sea habitable, ya que su estrecha órbita acerca al planeta lo suficiente a su estrella como para calentar su superficie hasta 450 kelvins, o alrededor de 176 grados Celsius.



"Esto sería demasiado caliente para ser habitable en el entendimiento común de la frase", dice en un comunicado Niraula, quien agrega que la emoción en torno a este planeta en particular, además de sus asociaciones con la constante matemática pi, es que puede resultar un candidato prometedor para estudiar las características de su atmósfera.