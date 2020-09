Fútbol.- Sergio Ramos: "Queremos empezar bien para mandar un mensaje al mundo"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, afirmó que quieren "empezar bien LaLiga" este domingo ante la Real Sociedad (21 horas) para "mandar un mensaje al mundo" del fútbol recordando que los merengues aspiran a "todos los títulos en juego" cada temporada.



"Empezamos un año nuevo, venimos de ser campeones de la Supercopa y de la Liga, estamos contentos, pero en el fútbol ya sabemos que no se puede vivir del pasado. Tenemos muchas ganas", indicó Sergio Ramos en declaraciones a Real Madrid TV.



"Hemos hecho una pretemporada dura e intensa, en Valdebebas hemos tenido tiempo para entrenar y en mi caso me incorporé antes con la selección, donde tambien he podido hacer un trabajo preventivo para llegar de la mejor manera al inicio de temporada", apuntó el central andaluz.



Preguntado por los objetivos de la temporada, no mostró dudas. "Nosotros siempre aspiramos a todo. El Real Madrid aspira a todos los títulos y eso lo que vamos a intentar. Queremos empezar de la mejor manera para mandar un mensaje al mundo de lo que intentaremos hacer nuevamente este año", agregó.



"A nivel personal estoy contento, anímicamente estoy bien y físicamente, similar. He trabajado duro este verano porque al final y al cabo es el el fútbol: preparación, alimentación y descanso. Estoy muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de que empiece ya la competición", comentó.



Por último, Sergio Ramos subrayó la importancia de arrancar el curso con "buena intensidad" y "bien físicamente para que luego el año no se haga largo". "Hay que ir paso a paso, partido a partido, pero el Real Madrid aspira a ganar todos los títulos", incidió.