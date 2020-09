Terelu Campos olvida la polémica de su hermano "secreto" cenando con su hija Alejandra

10/09/2020 La colaboradora disfrutó de una cena de lo más familiar con su hija Alejandra y el novio de ésta, Álvaro Lobo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Las Campos vuelven a estar en el centro de la polémica después de las controvertidas declaraciones de Antonio David Flores. Y es que el colaborador ha sacado a la luz la existencia de un hermano "secreto" de Terelu y Carmen por parte de padre, del cual se avergonzarían y por eso nunca habrían hablado de él.



Pese a que la guerra del ex de Rocío Carrasco es, fundamentalmente, contra Carmen Borrego, Terelu se ha visto salpicada de lleno con las últimas informaciones sobre su hermano. La colaboradora, que ya ha pedido respeto para él al no tratarse de un personaje público por decisión propia, se está refugiando en estos difíciles momentos en quien mejor la puede comprender, Alejandra Rubio.



Así, hemos podido ver a Terelu compartiendo una cena de lo más familiar con su hija y el novio de ésta, Álvaro Lobo. Alejandra y el DJ están más enamorados que nunca después de su sorprendente reconciliación tras cinco meses separados, y el joven vuelve a ser uno más en el mediático clan.



Sonriente y evitando que el mal momento por el que está atravesando por la guerra mediática entre su hermana Carmen y Antonio David, Terelu presumió de piernas con un mini vestido de estampado felino a juego con unos brillantes zapatos que le daban el toque glam a su look. Mientras, Alejandra, fiel a su estilo gótico, combinó su negra melena con un vestido y unas sandalias del mismo color.