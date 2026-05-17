China advierte a la UE de contramedidas si continúa con investigaciones extraterritoriales sobre Nuctech

Las autoridades chinas han advertido de que tomarán contramedidas legales si la Unión Europea persiste en aplicar investigaciones que el país considera extraterritoriales e injustificadas, en el marco del caso Nuctech, empresa china especializada en equipos de seguridad, según ha señalado el Ministerio de Justicia (MOJ) en un comunicado difundido por el diario 'Global Times'.

De acuerdo con el MOJ, las pesquisas transfronterizas de la UE dirigidas a Nuctech bajo el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés) constituyen "medidas de jurisdicción extraterritorial indebidas". Así, el comunicado advierte que "ninguna organización ni persona podrá llevar a cabo, ni colaborar en la ejecución de tales medidas".

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Expertos chinos consultados por el mismo medio interpretan la decisión como la primera aplicación práctica de la normativa administrativa del país contra la jurisdicción extraterritorial injustificada, en vigor desde el 13 de abril de 2024.

Este reglamento, que consta de 20 artículos, busca crear mecanismos para identificar, bloquear y contrarrestar la imposición de leyes extranjeras que vulneren la soberanía china, al tiempo que refuerza los procedimientos de protección de las empresas y ciudadanos afectados.

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El caso en cuestión se remonta a abril de 2024, cuando la Comisión Europea inició una investigación de oficio en Polonia y Países Bajos sobre Nuctech, alegando posibles subvenciones extranjeras que "podrían distorsionar el mercado interior de la UE".

En la misma línea, un portavoz del Ministerio de Justicia chino ha señalado que la Unión Europea, al aplicar el FSR, "exigió arbitrariamente a entidades chinas que proporcionaran una amplia gama de información innecesaria ubicada en territorio chino", lo que considera "una violación clara del Derecho Internacional y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".

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El representante de Pekín ha agregado que la medida busca proteger la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, así como los derechos de ciudadanos y empresas del país.

Asimismo, ha denunciado el carácter discriminatorio del FSR, utilizado por los Veintisiete desde 2023 en investigaciones contra varias empresas chinas, incluyendo Nuctech, CRRC y Temu, y ha reprochado a Bruselas la aplicación de un "doble rasero" frente a las compañías del entorno europeo.

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El comunicado concluye instando a la UE a rectificar estas prácticas y garantizar un entorno comercial "justo, equitativo y predecible". "Si la UE insiste en extralimitarse, China tomará con firmeza contramedidas de conformidad con la ley", ha advertido el portavoz chino.