Felipe VI visita Canadá cuando el país norteamericano busca reducir su dependencia de EEUU

Toronto (Canadá), 17 may (EFE).- La visita de trabajo de tres días del rey Felipe VI a Canadá, que se inicia el 19 de mayo, acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y una misión empresarial española, se produce cuando Ottawa busca de forma activa aliados industriales fiables para reducir su dependencia de Estados Unidos.

El viaje, con actos en Ottawa y Toronto, tiene un marcado carácter económico y cuenta como antecedente las visitas que el ministro Cuerpo realizó en 2024 y 2025 para reforzar los vínculos bilaterales.

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Desde la primera visita de Cuerpo, en 2024, han cambiado muchas cosas tanto en Canadá como en el contexto internacional.

Mark Carney, el primer ministro canadiense, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra y que llegó al poder a principios de 2025, ha establecido un programa de Gobierno centrado en acelerar las grandes infraestructuras, diversificar mercados y reforzar la autonomía estratégica en sectores como defensa, energía, inteligencia artificial y minerales críticos.

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Al mismo tiempo, Carney busca reducir la dependencia canadiense de EE.UU. y acercar el país a la Unión Europea (UE).

El organismo público Estadísticas Canadá calcula que el Producto Interior Bruto (PIB) real por industria creció un 1,6 % en 2025, el menor ritmo en cinco años, con un avance de la construcción del 2,3 % y de la minería, petróleo y gas del 4 %, mientras que la manufactura cayó un 2,6 %, afectada por los aranceles estadounidenses.

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Constructoras, ingenierías y grupos tecnológicos españoles participan desde hace años en grandes proyectos de transporte, sanidad, energía e infraestructuras, incluidos trabajos en el metro de Toronto, puentes en Quebec, el túnel bajo el río Fraser, en Columbia Británica, y la renovación del Hospital de Red Deer, en Alberta.

Ottawa quiere movilizar hasta un billón de dólares canadienses en inversiones en cinco años, duplicar la capacidad de su red eléctrica para 2050 y acelerar proyectos considerados de interés nacional, lo que convierte a Canadá en un mercado atractivo para empresas españolas.

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Desde el punto de vista financiero, una reciente encuesta de la Global Infrastructure Investor Association situó por primera vez a Canadá como el mercado más atractivo para invertir en infraestructuras, por delante, por primera vez, de Estados Unidos.

La visita de Felipe VI y de Cuerpo pretende transformar ese interés en oportunidades concretas. En Toronto, el programa incluye un foro empresarial en el MaRS Discovery District, encuentros con inversores y una reunión con altos ejecutivos canadienses y españoles.

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También está prevista la firma de un memorando de entendimiento en inteligencia artificial, con participación de empresas como Indra y Multiverse Computing y con el Barcelona Supercomputing Center como uno de los referentes españoles.

Otro terreno emergente es la defensa. Canadá ha lanzado una estrategia industrial para reforzar su autonomía militar, elevar el peso de proveedores nacionales y trabajar con "aliados de confianza" cuando no pueda producir por sí solo.

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La participación de Canadá en el programa europeo SAFE abre además una vía de cooperación industrial entre empresas canadienses y europeas. Para España, el margen está menos en grandes anuncios y más en nichos como ciberseguridad, sistemas complejos, aeronáutica, sensores, mando y control y tecnologías de doble uso.

El marco general lo proporciona el CETA, el acuerdo comercial entre Canadá y la Unión Europea, en vigor provisional desde 2017.

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Desde entonces, el comercio bilateral ha crecido, aunque sigue siendo modesto para dos economías del G7 y la UE, como España y Canadá, que aspiran a duplicar sus intercambios.

Según el Ministerio de Economía español, el comercio bilateral ronda los 7.000 millones de euros, con unos 16.000 millones de inversión acumulada bilateral.

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En bienes, los intercambios han crecido más del 85 % en la última década, hasta casi 5.200 millones de euros en 2025, pero Madrid y Ottawa consideran que hay margen para duplicar esa cifra.

Ottawa calcula que hay más de 140 multinacionales españolas en Canadá, mientras que los fondos canadienses mantienen una fuerte presencia inversora en España. EFE