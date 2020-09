Coronavirus.- Maduro descarta la vuelta presencial a las clases al menos hasta enero en Venezuela

04/09/2020 Mensaje por el uso de mascarillas en un autobús en Carabobo (Venezuela) POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA JUAN CARLOS HERNANDEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que el curso escolar no arrancará de forma presencial, de tal forma que no prevé que los alumnos puedan volver físicamente a clase al menos hasta el mes de enero, con el objetivo de contener una pandemia que suma ya más de 60.000 casos de COVID-19 en el país sudamericano.



"Sin lugar a dudas el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia, por eso no hay regreso presencial a clases", ha anunciado Maduro este domingo en un discurso televisado. "Y ya veremos en enero", ha apostillado, alegando que su Gobierno ha analizado los escenarios en otros países que, como España, ya han reabierto los colegios.



El Ejecutivo venezolano apostará por la enseñanza a distancia, dentro de la cual se ha establecido un canal de televisión no exento de críticas en estos últimos meses. Maduro ha pedido cambios en esta cadena, con el objetivo de que sea "un supercanal de calidad, pero ya".



Venezuela ha registrado hasta este domingo 885 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 60.540 el balance provisional de contagios desde el inicio de la pandemia. De ellos, 48.644 corresponden a pacientes recuperados, mientras que 485 han perdido la vida, ocho más que el sábado, según la cadena estatal VTV.



El país, que ha intercalado semanas de flexibilización y endurecimiento de las medidas, inicia este lunes siete días de la conocida como 'cuarentena radical', como ha recordado Maduro, que ha defendido el éxito de estos protocolos y ha expresado su confianza de poder contener los contagios a finales de septiembre.



"En estos siete días de cuarentena radical, les pido que sean radicales y así vamos cortando los contagios porque sí se pueden cortar", ha instado el mandatario venezolano.