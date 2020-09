La UE dice que no hay suficiente tiempo para enviar observadores a Venezuela

El opositor venezolano Henrique Capriles. EFE/Rayner Peña/Archivo

Bruselas, 12 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) consideró este sábado que no hay suficiente tiempo para enviar una misión de observación electoral a Venezuela si las elecciones se mantienen para el próximo 6 de diciembre, ya que la preparación de este tipo de misiones requiere tiempo y el plazo actual es "demasiado corto".

Una portavoz europea confirmó que han recibido una invitación del Gobierno venezolano para participar como observadores en las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre, así como "una lista de garantías adicionales para la transparencia del proceso electoral".

"Unas condiciones mínimas deben cumplirse para enviar una misión de observación electoral de la UE. Además, hay un tiempo largo de espera para preparar el envío de una misión completa. Ya no queda suficiente tiempo si las elecciones se mantienen para el 6 de diciembre", recalcó la portavoz.

La UE ya había pedido a Venezuela una "respuesta precisa (...) a los requisitos mínimos que ha pedido la oposición" respecto a la celebración de las votaciones tras determinar a mediados de agosto que en aquel momento no se daban las condiciones para que enviar una misión de observación comunitaria al país.

Las elecciones parlamentarias de 6 de diciembre han generado un amplio rechazo en numerosos sectores de la oposición venezolana por la falta de garantías, lo que les ha llevado a calificar estos comicios de "fraude".