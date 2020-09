Abuchean demostración de unidad de Chiefs y Texas en arranque de NFL

Aficionados de Kansas City que acudieron a la apertura de la temporada de la liga de football americano (NFL) el jueves abuchearon a los jugadores de sus Chiefs y de los Houston Texans cuando celebraron un momento de unidad contra el racismo antes del juego.

En los momentos previos al partido, en el que los Chiefs, vigentes campeones del Super Bowl, derrotaron a los Texans por 34-20, los jugadores de ambos equipos formaron una única fila en el centro del campo, entrelanzando sus brazos.

Con los jugadores guardando silencio de forma solemne se escucharon abucheos y silbidos desde las gradas del Arrowhead Stadium, donde se permitió la entrada de 15.985 espectadores.

Previamente, Chiefs y Texas habían mostrado su apoyo a la lucha contra la injusticia racial de diferentes maneras durante la interpretación de "Lift Every Voice and Sing", una canción considerada el "himno nacional negro", y luego durante el himno tradicional de Estados Unidos.

Los jugadores de Houston eligieron quedarse en su vestuario en las dos interpretaciones.

Los jugadores de Kansas City sí estuvieron en el campo todos de pie, salvo el jugador afroestadounidense Alex Okafor que hincó una rodilla en el césped, replicando el emblemático gesto popularizado por la ex estrella de la NFL Colin Kaepernick.

"Personalmente pensé que el momento de unidad era bueno", dijo la figura de los Texans J.J. Watt. "Los abucheos durante ese momento fueron desafortunados. No lo entiendo del todo. No había ninguna bandera involucrada. No había nada más que dos equipos que se unieron para mostrar unidad".

Este tipo de reivindicaciones han dividido a la NFL y a sus aficionados desde que en 2016 Kaepernick comenzó a protestar contra el racismo y la brutalidad policial hincando la rodilla durante el himno.

Objeto de feroces críticas desde numerosos sectores, incluido el presidente Donald Trump, Kaepernick nunca volvió a ser contratado al salir de los San Francisco 49ers a principios de 2017.

Pero su figura se ha reivindicado en los últimos meses en el marco de las manifestaciones globales contra el racismo y su gesto de hincar la rodilla es uno los símbolos de las protestas en el deporte, lo que hizo virar la postura de la NFL y reconocer que se equivocó en su trato a Kaepernick.

En esta temporada, la NFL inscribirá en los estadios lemas como "Acabar con el racismo" en las zonas de anotación y permitirá que los jugadores porten nombres de víctimas del racismo en sus cascos.

- Mahomes vuelve en forma -

Arrancado el juego, el mariscal de campo de los Chiefs y nueva gran estrella de la NFL, Patrick Mahomes, lanzó tres pases de touchdowns demostrando que sigue al mismo nivel que la temporada pasada, en la que fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Super Bowl.

"Es divertido estar de vuelta aquí después de la pretemporada que tuvimos, como mundo, como país, para hacer algo normal de nuevo", dijo Mahomes.

"Me alegro de que consiguiéramos la victoria", se felicitó el 'quarterback', que terminó con 211 yardas de pase.

La NFL arrancó su temporada 2020 bajo la amenaza de la pandemia de coronavirus, que ha causado cerca de 200.000 muertos en Estados Unidos.

A pesar de los riesgos, los Chiefs y otros cinco equipos decidieron permitir la entrada de un número limitado de espectadores en sus estadios.

