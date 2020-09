Marc Anthony anuncia un nuevo trabajo con la grabación de dos videos musicales

El cantante Marc Anthony. EFE/Eduardo Muñoz Álvarez/Archivo

San Juan, 10 sep (EFE).- El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony anunció que tras la dura prueba que ha sido el confinamiento de meses a causa de la pandemia de la COVID-19 está listo para dar una alegría a sus seguidores con dos nuevos videos musicales que en breve llegarán al mercado.

"Mi Gente! ¡Atención¡, Pronto saldrá nueva música! Dos videos musicales grabados en una semana. Esto sigue ... ¡Dios los bendiga!", señala el artista de padres puertorriqueños, escribió el artista en su cuenta de la red social Instagram .

Anthony acompañó este inesperado anuncio de vuelta a la actividad musical con una fotografía en la que se le ve, pensativo, sentado y con los brazos cruzados.

La noticia de Anthony provocó de forma inmediata la reacción de sus seguidores en las redes sociales, en las que miles de los fieles del artista con raíces puertorriqueñas no dudaron en alabar la llegada de su nuevo trabajo e, incluso, aconsejarle sobre qué tipo de música prefieren de su ídolo.

Sin embargo, el cantante no dio pistas de cuál será el estilo musical de los dos nuevos videos musicales ni si ha contado con alguna colaboración con otros artistas para sacar adelante el trabajo, tal y como se estila en los últimos tiempos en la industria.

De todos modos, el artista dio así una alegría a sus seguidores, que desde hace meses no sabían de la actividad musical del cantante, que en sus últimos mensajes de Instagram optó por recopilar escenas de hace años en las que aparece con otras estrellas de la canción.

Además, las redes sociales han descubierto a un Anthony con una faceta desconocida, ya que se le ha podido ver en fotos en las que aparece en entornos rústicos rodeado de animales como un caballo o un pequeño ciervo; una imagen poco conocida del cantante que refleja su acercamiento cada vez mayor a un estilo de vida sano y, sobre todo, cercano a la naturaleza.

Esa naturaleza es la que busca el cantante siempre que vuelve a la tierra de sus padres, Puerto Rico, donde le gusta recordar todos los momentos vividos en su niñez en el territorio caribeño.

Además de cantante, Anthony ha destacado en las últimas fechas por su faceta de empresario del sector musical, como muestra el que contratara para su empresa Magnus Music a Mariángela, una cantautora mexicana de 19 años que se ha hecho conocida por su gran pasión por las baladas pop.