Salud.-Experto recomienda mantener la actividad física propia del verano tras la vuelta de las vacaciones

Advierte de que las lesiones deportivas se incrementan durante el verano pero el origen es la falta de actividad durante el invierno.



El ejercicio y el deporte al aire libre suele incrementarse durante el verano y las vacaciones por el tiempo disponible para hacerlo y por las condiciones meteorológicas favorables pero los especialistas animan a no abandonar los buenos hábitos y continuar con ellos también tras la vuelta de vacaciones.



El médico especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte y director de Sportcat Girona, Jordi Suros Romagós, insta a "mantener una actividad física suave durante todo el año" en lugar de centrar toda la actividad en verano o en vacaciones y advierte de que las lesiones deportivas se incrementan en verano pero tienen su origen en la falta de actividad física durante el resto del año.



La falta de actividad conlleva que se atrofie la musculatura, la rigidez articular y la disminución de la elasticidad de músculos y tendones y si en vacaciones hemos retomado la vida activa con ejercicio al aire libre, con la vuelta a la rutina laboral lo más recomendable es continuar con ella y afrontar de forma saludable el nuevo 'curso'.



Las recomendaciones que ofrecen los traumatólogos son mantener una actividad física suave, apuntarse al gimnasio o, como mínimo, si se trata de personas que no tienen estas actividades incorporadas a su vida diaria, salir a caminar y hacer ejercicios de estiramiento semanalmente que vayan dirigidos especialmente a las zonas musculares que sobrecargamos con nuestra actividad laboral.



En ese sentido, cabe recordar que la OMS recomienda practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o al menos 75 minutos semanales de actividad física intensa así como actividades de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana.



Iniciarse en la práctica deportiva diaria caminando, comenzando con media hora al día y aumentando el tiempo y la intensidad progresivamente es uno de los consejos que dan los expertos para una actividad física que evite lesiones.



El control médico cuando se trata de deportes como el running es otro de los consejos para disfrutar del beneficio del deporte sin poner en riesgo la salud.



Con el fin de las vacaciones la posibilidad de correr por la playa o por el campo se reduce para muchas personas por lo que otro de los consejos de los médicos es que si el ejercicio se realiza en zonas urbanas se haga por la mañana ya que a medida que pasan las horas la contaminación se va acumulando.



Llevar ropa holgada y transpirable y el calzado adecuado para el deporte que practiquemos es otra de las recomendaciones de los expertos que, además, recomiendan hacer un calentamiento en profundidad así como estiramientos al finalizar.



CUANDO APARECE EL DOLOR



¿Pero qué ocurre si aparece el dolor con la práctica deportiva? Los expertos subrayan que es importante tratar el dolor muscular y articular justo cuando aparece. Además, se debe buscar siempre el consejo del médico o farmacéutico. "No se deben descuidar las lesiones derivadas del deporte", reflexiona el doctor Surós.



En este punto, los antinflamatorios no esteroides (AINE) como el ibuprofeno son el tratamiento farmacológico más eficaz y seguro para combatir los dolores e inflamaciones musculares de carácter ocasional de intensidad leve o moderada, debido a su doble efecto analgésico y antiinflamatorio.



Más allá del tratamiento farmacológico, y en función del tipo de dolor o lesión, el médico puede recomendar el reposo, la aplicación de hielo, la inmovilización, la compresión, la elevación o el uso de férulas. En caso de que el dolor sea más intenso, los expertos recuerdan la importancia de consultar con el médico.