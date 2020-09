Cósima, hija de Ágatha Ruiz de la Prada, deja la moda para dar un giro radical a su vida

08/10/2019 Cósima Ramírez Ruiz se muda a Londres a cumplir un sueño. MADRID, 2 (CHANCE) Cósima Ramírez Ruiz, hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, ha decidido dar un giro radical a su vida. Y es que si hasta ahora trabajaba en la marca de su madre como Jefa de Relaciones Internacionales, el confinamiento ha hecho que la joven se plantee muchas cosas. Y entre ellas, su propia profesión. Así que después de valorarlo, la influencer ha decidido dejar la moda y se lance a cumplir un sueño. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Cósima Ramírez Ruiz, hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, ha decidido dar un giro radical a su vida. Y es que si hasta ahora trabajaba en la marca de su madre como Jefa de Relaciones Internacionales, el confinamiento ha hecho que la joven se plantee muchas cosas. Y entre ellas, su propia profesión. Así que después de valorarlo, la influencer ha decidido dejar la moda y se lance a cumplir un sueño.



En las próximas semanas Cósima se irá a vivir a Londres para volver a coger los libros. Lejos de lo que podamos pensar, no será nada relacionado con la moda - que lleva en la sangre - sino que va a estudiar literatura en la capital inglesa.



La propia Cósima ha confesado a Francisco Rivera - en su debut como entrevistador en su nueva sección en "Espejo Público" - que es un "regalazo que me hago a mi misma y que creo que me lo merezco". Feliz y, sobre todo ilusionada, la hija de Ágatha admite que se considera una "privilegiada" por poder dejar su trabajo e irse un año a "seguir formándome".



Sin duda, un gran cambio en la vida de Cósima, que durante el confinamiento - que pasó sola en la casa de la diseñadora en Palma de Mallorca - se dio cuenta de que todavía tenía muchos sueños por cumplir. Y es que además de estudiar Literatura, la colorida joven aprendió a cocinar y, durante este verano, ha estado realizando prácticas como chef en un restaurante parisino. Así que este año, lejos de España y del que era su trabajo hasta ahora, le servirá para darse cuenta de si su verdadera pasión es la moda o, por el contrario, se decanta por la cocina o la literatura.