Liberan a agentes penitenciarios retenidos como rehenes en Guatemala

El presidente de Guatemala,Alejandro Giammattei. EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 1 sep (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala liberaron este martes a 10 agentes penitenciarios que habían sido tomados como rehenes por pandilleros del "Barrio 18" en una cárcel en el sur del país.

Los agentes recuperaron su libertad en la madrugada de este martes tras la negociación de las autoridades con los líderes de la pandilla, según confirmó el Ministerio de Gobernación (Interior) a periodistas.

El motín se originó el lunes en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, en el departamento sureño de Escuintla, cuando miembros de "Barrio 18" tomaron como rehenes a diez guardias en respuesta al traslado de 23 de sus líderes a otras prisiones.

El viceministro de dicha cartera, Gendri Reyes, aseguró que la liberación de los rehenes se obtuvo tras dialogar con los pandilleros en el centro reclusorio, ubicado 75 kilómetros al sur de la capital del país.

"Se les habló (a los pandilleros) que de una u otra forma íbamos a entrar (al penal), y al final pues íbamos a salir perjudicados en temas de la vida humana en ambos lados. Y creo que al final ese tipo de conversación generó que ellos entregaran a los guardias", añadió Reyes.

El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, aseguró que los 23 reos líderes de la pandilla trasladados el lunes "están sentenciados por delitos de alto impacto en la sociedad" y confirmó que no revelarían datos sobre la prisión en donde continuarán sus condenas.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, aseguró el lunes que negociaban con los pandilleros durante una intervención en cadena nacional.

Sin embargo, el mandatario apostilló que "no está en discusión" la decisión de "dispersar" a los líderes del "Barrio 18" en distintas cárceles alrededor del país.

"Hay una maldita relación entre las calles y las cárceles. Mientras más inseguras sean las cárceles, más inseguras van a ser las calles", aseveró Giammattei durante su intervención en cadena nacional.

El cambio de este lunes es el segundo en los últimos once días, pues el pasado 20 de agosto las fuerzas de seguridad movilizaron a más de 40 pandilleros condenados de El Infiernito a distintas cárceles del país, con la finalidad de "evitar que estos (pandilleros) continúen con las extorsiones a comerciantes, taxistas, transportistas y otros", de acuerdo a las autoridades.

Guatemala registró al menos 79.111 extorsiones durante los últimos 11 años, entre 2008 y 2019, de acuerdo a datos de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, con información recabada de la Policía Nacional Civil.

Según organismos internacionales, el país centroamericano es una de la 15 naciones más violentas del planeta y en la última década ha sumado el asesinato de 60.000 personas a manos de las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.