¡A bailar como sea! Competencia virtual de danza desde casa enciende creatividad en cuarentena

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 30 ago (Reuters) - Con la mayoría de los teatros cerrados por la pandemia de coronavirus, tres bailarines sudamericanos convirtieron Instagram en un gran escenario virtual con una competencia internacional de danza que busca incentivar a la gente a bailar desde sus casas.

No importa la edad, el género musical, si los participantes son profesionales o viven en una casa diminuta. La consigna es poner a jugar la creatividad, conectarse con otros bailarines, tomar clases virtuales y mantenerse unidos a través del baile.

Los organizadores -los argentinos Manuela Lavalle y Facundo Luqui y el paraguayo Nicolás Moreno-, quienes se conocieron en la escuela del Teatro Colón de Buenos Aires, lanzaron @stayhomedancecompetition, una competencia de danza que cuenta con un jurado de figuras de reconocidas compañías del mundo.

"Lo que nosotros pensamos cuando pusimos en marcha este proyecto fue que pueda participar cualquiera", dijo Luqui, de 23 años, quien integra el ballet estable del Colón.

"Nos llamó la atención las ganas de los participantes de hacerse ver, de mostrar su expresión, su danza, lo que les está pasando en este momento", agregó.

La competencia, que termina el domingo, propuso tres desafíos: concientizar sobre la pandemia, utilizar un elemento vinculado al coronavirus y homenajear a un artista. Gracias a la respuesta del público, los organizadores podrían lanzar incluso un cuarto desafío.

Una madre vestida con ambo de médico y mascarilla custodia a su hija mientras baila en la sala de su casa, una joven crea una coreografía en un pasillo pequeño y encerrado, mientras una adolescente busca enfatizar las medidas de prevención.

"Empecé a ver las noticias y veía que mucha gente respetaba la cuarentena, pero igual al salir no tomaba las medidas establecidas de ponerse bien el tapaboca, tocar todo lo que hay, no lavarse las manos", dijo Giovana Soria, una paraguaya de 18 años que estudia ritmos latinos desde hace dos años.

"Entonces dije '¿por qué no hago un video para concientizar que si vos tocás las cosas y no te lavás las manos te podés infectar?'", agregó la joven que tiene miles de seguidores en Instagram y TikTok.

Videos de distintos géneros de Argentina, Paraguay, Italia, Brasil, México, Israel y Estados Unidos también realizaron homenajes a distintos artistas y concursaron por el premio de la gente, que gana quien recibe más "me gusta", una motivación adicional para ser visto y conectarse en tiempos de aislamiento.

"Homenajeé a (la rusa) Julia Artemyeva, que es una artista que compara las flores con las bailarinas. Primero bailé un poco y después improvisé", dijo Paz Schattenhofer, una participante de 11 años de Buenos Aires, quien estudia danza clásica desde los 3 años y medio y aspira a formarse en el Teatro Colón.

"Me encantaría ganarlo pero en realidad (la idea) es divertirse. Está bueno esto de que te pongan 'me gusta'. También que me vea gente, es como un escenario", agregó.

El brote de coronavirus afectó el mundo del espectáculo en general y el del ballet en particular, ya que las producciones suelen involucrar equipos grandes y a los bailarines les resulta imposible mantener el distanciamiento social.

"Creo que la danza en este momento está sufriendo una gran crisis. Lo bueno es que los bailarines nos unimos frente a esto y creamos cosas como @stayhomedancecompetition, nos unimos para tomar clases virtuales por Zoom", dijo Lavalle, una de las organizadoras de 24 años, quien baila en una compañía de Estados Unidos pero está pasando la cuarentena en su Buenos Aires natal.

"Sí es complicado porque muchas compañías no tienen el dinero que necesitan para seguir subsistiendo y creo que el mundo de la danza va a cambiar mucho y todavía no sabemos bien cómo, pero es cuestión de esperar y seguir creando en el interín", concluyó.

(Reporte de Lucila Sigal, Editado por Juana Casas)