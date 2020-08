El barco financiado por Banksy pide ayuda con 219 migrantes a bordo

Este barco se une al Sea -Watch 4, operado por la homónima ONG alemana y Médicos sin Fronteras, que hace seis días rescató a 201 migrantes y que espera aún una decisión de las autoridades italianas y maltesas para poder desembarcar. EFE/ Domenech Castelló/Archivo

Roma, 29 ago (EFE).- El barco humanitario "Louise Michel" financiado por el artista de arte urbano británico Banksy dió a conocer que se encuentra al máximo de su capacidad y no se puede mover tras el rescate de 219 migrantes y un fallecido y ha pedido urgentemente ayuda.

Según explicó la tripulación en twitter, en el último rescate, en la barca que rescataron anoche encontraron un migrante muerto a bordo y el resto de personas, que llevaban en el mar varios días, sufren quemaduras por el combustible.

La "Louise Michel", que lleva bandera alemana, alega que está al máximo de su capacidady que de los migrantes rescatados 33 permanecen aún en la barcaza y que debido al peso no se puede mover y necesitan "ayuda inmediata",

La embarcación de 31 metros de eslora tiene una tripulación de 10 personas y durante la mañana del viernes había rescatado a otras 89 personas de un bote en peligro.

La tripulación ha contactado a varias agencias de rescate europeas de Alemania, Malta e Italia, que por el momento han ignorado sus llamadas de emergencia.

El velero Astral de la ONG española Open Arms que también se encuentra en la zona llevó ayer algunos víveres al Louis Michel.

El barco, que lleva el nombre de la anarquista y feminista francesa del siglo XIX Louise Michel, se encuentra a unas 90 millas al sureste de la isla italiana de Lampedusa.

Zarpó hace unos días desde el puerto de Burriana, en España, gracias a una donación de Banksy, quien también ha decorado el barco pintándolo de rosa y con la imagen de una niña con un chaleco salvavidas y que sostiene un salvavidas a forma de corazón.

Este barco se une al Sea -Watch 4, operado por la homónima ONG alemana y Médicos sin Fronteras, que hace seis días rescató a 201 migrantes y que espera aún una decisión de las autoridades italianas y maltesas para poder desembarcar.

Por otra parte, frente a Malta, el buque mercante Etienne se le sigue negando el permiso para desembarcar a las 27 personas rescatadas hace 22 días.

Entre el 22 y el 24 de agosto, Sea Watch 4 rescató a los migrantes que iban en tres barcazas. En estos días tuvo que pedir la urgente evacuación médica de un adolescente con graves quemaduras por combustible.

Además este viernes también zarpo desde España el otro barco de Open Arms para unirse a las tareas de rescate en el Mediterráneo central.

La ministra italiana del Interior, Luciana Lamorgerse, explicó en una entrevista publicada hoy en el diario "La Repubblica" que aunque hay una tendencia creciente en los desembarcos en comparación con 2019, las cifras actuales no representan una emergencia.

"Basta con hacer una comparación con 2011, el año de las primaveras árabes, en el que unos 30.000 tunecinos llegaron a Italia mientras ahora han llegado 8.000 desde principios de año", explicó, y agregó que "las dificultades logísticas están ligadas a las medidas de profilaxis sanitaria establecidas para Covid 19 ".

El ministerioitaliano del Interior que actualiza diariamente los datos informó de que hasta este viernes desembarcaron 17.985 migrantes, de estos 7.067 en julio y 3.968 en lo que va de mes.