Perú reconoce a las parejas homosexuales para las indemnizaciones al personal sanitario

Fotografía fechada el 29 de mayo de 2020 de una instalación con fotos de los médicos peruanos fallecidos por la pandemia de la COVID-19 en Lima. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 22 ago (EFE).- El Estado peruano reconoció por primera vez a las parejas homosexuales y sus derechos económicos, patrimoniales y de herencia como parte de las indemnizaciones que el Gobierno entregará a los deudos del personal de salud que haya fallecido por la COVID-19 tras contagiarse mientras ejercían su trabajo.

Para ello el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tuvo que crear un procedimiento especial ya que en Perú todavía no está legalizado ni el matrimonio homosexual ni la unión civil, por lo que las parejas del mismo sexo no tienen derechos patrimoniales de reparto de bienes como las parejas heterosexuales.

Las indemnizaciones están dirigidas a los herederos legales o forzosos del personal de la salud que cuenten con una sucesión intestada o un testamento debidamente registrado.

Sin embargo, las parejas homosexuales no pueden tramitar una sucesión intestada ya que hasta ahora la legislación peruana sólo reconoce a las parejas de hecho conformadas por un hombre y una mujer, por lo que el Ministerio de Justicia se vio en la necesidad de adoptar una vía para el caso de las parejas del mismo sexo.

Esta consistirá en presentar una ficha de solicitud del reconocimiento, recibos o contratos de bienes muebles e inmuebles suscritos en copropiedad, una declaración jurada de dos testigos que acrediten la convivencia conyugal por al menos dos años junto a otros documentos que demuestren ese periodo mínimo de convivencia.

Con estos requisitos anunciados este sábado "se busca evitar una situación de exclusión y discriminación en razón a la orientación sexual de las personas", explicó el Ministerio.

La indemnización deberá dividirse así en partes iguales entre el conviviente del mismo sexo y los herederos legales o forzosos en caso de que los hubiese.

El Gobierno indemnizará a todos los cercanos a profesionales de la salud que hayan fallecido por el nuevo coronavirus en el ejercicio de sus funciones, tanto médicos como técnicos, auxiliares y personal asistencial que haya trabajado directamente para el Estado durante el estado de emergencia decretado desde mediados de marzo.

La cantidad de las indemnizaciones se calculará al dividir el total de los recursos obtenidos por la reducción o los descuentos de ingresos mensuales a altos funcionarios y servidores públicos entre el número del personal de la salud fallecido por la COVID-19.

Hasta ahora son 139 los médicos que han fallecido por el coronavirus en Perú, mientras que otros 80 están conectados a respiradores artificiales en unidades de cuidados intensivos (UCI), según datos del Colegio Médico del Perú (CMP). Más de 3.500 se han contagiado de COVID-19.

Entre los enfermeros y técnicos de enfermería también hay más de 100 fallecidos, parte de los más de 27.000 muertos confirmados oficialmente por COVID-19 en todo el país, aunque desde el inicio de la pandemia el registro de defunciones arroja más de 63.000 fallecidos en este mismo periodo.

Perú es actualmente el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados de coronavirus al acumular más de 576.000 contagios.