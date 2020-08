Uruguay apuesta a "ser una marca" en comercio mundial en medio de la pandemia

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 19 ago (EFE).- Uruguay debe apostar a "ser una marca" para el comercio internacional en medio de los problemas que la pandemia de la COVID-19 ha generado en todo el mundo, indicó este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou.

Durante una charla virtual ofrecida desde la Torre Ejecutiva de Montevideo, con motivo del Día de la Exportación, el mandatario declaró que su país debe aprovechar "la oportunidad de este gran mal" para seguir afianzando sus exportaciones y ampliando sus oportunidades en el comercio global.

"El mundo ya iba hacia la excelencia, a la exigencia, a la certificación de calidad. Esto solo aceleró algo que ya habíamos visto y que teníamos predisposición a trabajar en ese sentido", comentó Lacalle, quien agregó: "Uruguay va a ser una marca que el mundo ya está mirando y va a mirar más".

El control de la pandemia en Uruguay, donde desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por la aparición de los primeros positivos, se han registrado 1.485 casos, de los que 226 siguen activos, y 40 fallecidos, ha puesto al país en primera plana de todo el mundo.

El mandatario insistió en la oportunidad que representa para el Mercado Común del Sur (Mercosur) la presidencia pro tempore que tiene Uruguay hasta diciembre y la que ocupa Alemania en la Unión Europea (UE) para "avanzar" en el acuerdo alcanzado por ambos bloques en 2019.

En ese sentido, Lacalle Pou recordó el "comercio muy importante" que mantienen Uruguay y China y que espera "incrementar" con la mediación del bloque regional para ser "más atractivos" y tener "más peso en la negociación", pero, de no ser así, avisó: "No nos vamos a quedar quietos".

El presidente uruguayo alertó del riesgo de "la amenaza del proteccionismo" para el comercio mundial, porque a la "lógica" del cuidado de la población que asume cualquier gobierno podría sumarse "la economía".

"Y países que, históricamente, tienen un volumen, una posibilidad de autoabastecerse, pueden tener políticas proteccionistas", ante las cuales, dijo, debe imponerse "el Uruguay del nicho, de la calidad, de la excelencia".

En la charla, bajo el epígrafe "Uruguay exportador y su inserción internacional", organizada por la Unión de Exportadores del país suramericano (UEU), también intervinieron Andrea Roth, presidenta de la UEU, y Salvador Ferrer, presidente del Banco de la República (BROU).

Según las últimas cifras oficiales, las exportaciones alcanzaron un acumulado de 4.443 millones de dólares, un 17 % menos respecto a idéntico período de 2019.

Carne bovina, celulosa, soja, arroz y lácteos son los principales productos exportados por el país suramericano, que ha agregado en los últimos tiempos a esta canasta servicios no tradicionales, como telecomunicaciones, consultorías o TICs.