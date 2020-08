Kany García arrasa en Brasil, un país en el punto de mira de su carrera

Fotografía cedida hoy por Sony Music Latin que muestra a la cantante Kany García mientras posa. EFE/Sony Music Latin

San Juan, 14 ago (EFE).- Arrasando con su música en Brasil, la puertorriqueña Kany García, que ha puesto a ese país en su punto de mira, afronta un nuevo momento en su carrera con distintos proyectos y hasta su incursión en un programa concurso en televisión que emitirá Univision.

"Tenía claro que era complicado, pero el éxito ha sido increíble", señaló una eufórica Kany García en una entrevista con Efe sobre su rotundo triunfo en el gigante suramericano, un mercado de 212 millones de habitantes al que la cantautora ha entrado por la puerta grande con su tema "Que pasen los días" junto al cantante Gusttavo Lima.

La canción de García ocupó allí la posición número uno en ventas durante las últimas seis semanas, hecho histórico para una artista que canta en español, un idioma que como cualquier otro en Brasil no lo tiene nada fácil.

El tema es parte del disco "Mesa para dos", una producción lanzada en mayo resultado del confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 que la cantautora la pasó en su hogar de Miami aprovechando para sacar un nuevo trabajo al mercado.

"Para mí ha sido increíble", resaltó la artista sobre un sorprendente éxito en Brasil, un país que como confesó no conoce personalmente pero que a partir de ahora, sin duda, será una prioridad en su carrera.

Rememoró que hace tiempo se planteó hacer algo con algún artista brasileño y cómo cuando se puso en contacto con su casa de discos para sugerir una colaboración con Lima esta le contestó que, precisamente, el artista brasileño les había comunicado que estaba interesado en trabajar con ella, una coincidencia que dio como resultado "Que pasen los días".

UN MERCADO AL QUE TOMARSE MUY EN SERIO

"Sin duda es un mercado a tomarse muy en serio", destacó García, para quien habrá que sentarse con su casa discográfica y estudiar cómo afrontar este nuevo reto.

No adelantó detalles ni si se lanzará al mercado brasileño en portugués para facilitar su llegada a un país que ya, de momento, la ha recibido con los brazos abiertos en su español natal.

García subrayó que entre otras cosas seguirá, sin duda, la colaboración con Lima, un autor consolidado allí y que no se sabe si esta colaboración le animara a "atacar" el mercado en español.

"Aunque no nos conocemos personalmente tenemos los teléfonos de cada uno y nos escribimos con frecuencia", destacó la interprete.

El éxito junto a Lima es el resultado de la grabación del álbum "Mesa para dos", en el que cuenta con colaboraciones con figuras como Pedro Capó, Carlos Vives, Mon Laferte, argentino Nahuel Pennisi y Camilo.

UN VÍDEO CON EL COLOMBIANO CAMILO

La artista también se refirió al vídeo que lanzará el 28 de agosto del tema con Camilo "Titanic", grabado en Miami.

"Fue un vídeo de una producción complicada por grabarse durante el confinamiento y a la vez con mucha gente en el equipo", destacó, tras subrayar que se siente muy satisfecha del resultado del proyecto, que dirigió la esposa del colombiano, Evaluna Montaner.

"Tengo muchas expectativas en esa canción -Titanic-", destacó sobre este tema de su nuevo disco.

"Estoy muy feliz de mi último álbum, aunque todavía no he podido sentarme con mis seguidores", dijo sobre la imposibilidad, aún, de organizar un concierto en directo, algo todavía impensable a causa de la pandemia del COVID-19.

La artista sostuvo que en cualquier caso ella va a continuar esforzándose por hacer cosas para no perder el contacto con su público y que una de ellas pasa por mantener la llama con discos como su último trabajo.

García dijo también que se siente también feliz por participar en la próxima competencia musical de Univision de "Tu Cara Me Suena", en la que será parte del panel de jurado.

"Estar en la televisión será una forma de seguir en contacto con mis seguidores", subrayó, tras asegurar que se siente orgullosa de que el jurado esté compuesto por cuatro mujeres, lo que catalogó de un hecho inédito.

Indicó que le parece un programa que envía un mensaje positivo, ya que el ganador entrega el premio a una fundación a la que representa, lo que dijo que le hace sentirse contenta de su participación.

Respecto a la situación por la que atraviesa Puerto Rico, con la reciente suspensión de las elecciones primarias de los dos principales partidos, dijo que se trató de un golpe bajo para el pueblo.

Alfonso Rodríguez