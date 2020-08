Florida se acerca a 8.000 muertes entre un oscuro y polémico panorama laboral

Un hombre abre una puerta junto a una tienda cerrada en el centro de Miami, Florida, el 7 de agosto de 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 7 ago (EFE).- Florida rozó este viernes las 8.000 muertes por la COVID-19, una cifra que, según una proyección, se habrá duplicado en octubre, en medio de una polémica por el subsidio de desempleo y la demora del programa para reclamarlo en este estado.

El Departamento de Salud de Florida contabilizó 7.686 nuevos casos positivos del virus, lo que eleva la cuenta de contagiados desde el 1 de marzo a 518.075, y 180 muertes más.

A estos fallecimientos diarios reportados por el Gobierno hoy, que incluye solo los residentes en Florida, se suman los no residentes para llegar a un acumulado de 7.871 durante la pandemia.

El Instituto para la Evaluación y Medición de la Salud (IHME) baraja tres escenarios de fallecimientos para Florida: si se hace universal el uso obligado de mascarillas, si se mantiene la actual situación y si se relajan las medidas para frenar contagios.

Así, la cuenta habrá llegado el 1 de octubre a 14.000 muertos en el primer escenario, a 15.337 en el segundo y a 21.787 en el tercero.

Las muertes diarias son el mejor indicador de la progresión de la pandemia, indica en su página web el IHME, que forma parte de la Universidad del estado de Washington y es una referencia en proyecciones sobre las muertes por la COVID-19.

JULIO, EL MES NEGRO DE FLORIDA

El viernes pasado, 31 de julio, fue el récord en Florida: 257 decesos por el patógeno en un día.

El récord de nuevos casos diarios está en 15.300 y también se alcanzó en julio, el peor mes para Florida desde que el 1 de marzo se confirmó oficialmente el primer contagio.

La prevalencia del nuevo coronavirus fue moderada hasta que a comienzos de junio Florida entró en la fase dos de la reapertura y dos semanas después los casos comenzaron a repuntar de manera lenta pero firme. En julio también empezaron a crecer las muertes.

La tasa de positivos en las pruebas diarias se situó hoy en 10,12 %, por encima del 8,34 % reportado este jueves, que marcó el mínimo. En Miami-Dade superó el 14 %.

Según las cifras divulgadas el viernes, el 37 % de los nuevos casos y el 29 % de las muertes registradas en las últimas 24 horas corresponden al sureste del estado, donde está el epicentro de la enfermedad, especialmente el condado de Miami-Dade, que registró 1.732 nuevos casos desde el jueves.

Con 129.409 contagiados y 1.809 fallecidos es el tercer condado mas afectado por la pandemia en todo Estados Unidos, según el conteo independientes de la Universidad Johns Hopkins.

LA WEB SIN SALIDA DEL DESEMPLEO

Miami-Dade es también es el número uno en solicitudes del subsidio de desempleo en el estado y uno de los que tiene una cobertura más precaria de todo Estados Unidos: 275 dólares semanales por un máximo de 12 semanas por trabajador sin empleo.

Pero, además, la pandemia puso en evidencia los numerosos fallos y lentitud de la página web adquirida por el Gobierno anterior por unos 78 millones de dólares a Deloitte Consulting para que los desempleados reclamen el subsidio, lo que no ha impedido que esta empresa reciba un nuevo contrato millonario del estado de Florida.

Según una columnista del diario Miami Herald, Fabiola Santiago, los floridanos están "pagando por la negligencia no de uno, sino de dos gobernadores".

Se refiere al actual, Ron DeSantis, y al anterior, el también republicano y hoy senador Rick Scott, que fue quien firmó el contrato para crear Connect Florida.

Deloitte Consulting, que está bajo investigación por las quejas de los desempleados, sin embargo ganó esta semana un concurso para actualizar el programa de asistencia médica Medicaid mediante un banco central de datos por 110 millones de dólares.

Los legisladores demócratas en el Congreso floridano reclamaron a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud que congele la firma del nuevo contrato con Deloitte hasta que se conozcan los resultados de la investigación en marcha por Connect Florida.

La tasa de desempleo en Florida cayó de 13,7 % en mayo a % 10,4 % en junio, según el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO).