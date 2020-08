Nitrato de amonio, causa de explosiones en Beirut con decenas de muertos y miles de heridos

RPT sin declaración de Trump ///Beirut, 5 Ago 2020 (AFP) - Dos enormes explosiones en el puerto de Beirut causaron este martes al menos 73 muertos y 3.700 heridos, sembrando pánico en la capital libanesa en medio de escenas de devastación."Era como una bomba atómica. He visto de todo (en mi vida), pero nada semejante", declaró a la AFP Makruhie Yerganian, un profesor jubilado que vive desde hace más de 60 años frente al puerto.El primer ministro Hasan Diab afirmó que las explosiones fueron causadas por la la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto. El amonio se utiliza en la composición de ciertos fertilizantes, pero también de explosivos.El director general de Seguridad General, Abas Ibrahim, dijo antes que las explosiones en un almacén del puerto pueden haber sido causadas por "materiales explosivos confiscados hace años"."Es inadmisible que un cargamento de nitrato de amonio, estimado en 2.750 toneladas, se halle desde hace seis años en un almacén, sin medidas preventivas. Esto es inaceptable y no podemos permanecer en silencio sobre este tema", declaró el primer ministro en la reunión del Consejo Superior de Defensa, según declaraciones citadas por un portavoz en rueda de prensa. Diab prometió que los responsables deberán "rendir cuentas" y pidió ayuda a los "países amigos". - Hospitales saturados - En torno a las 18H00 locales (15H00 GMT), se escuchó una primera explosión en Beirut, seguida de otra muy potente. Los edificios temblaron y los vidrios de las ventanas se rompieron a varios kilómetros a la redonda. La onda de choque se sintió en la isla de Chipre a unos 200 km de distancia.Según el último saldo provisional del ministerio de Salud, 73 personas murieron y 3.700 resultaron heridas. Los hospitales de la capital están saturados. La ONU afirmó que varios cascos azules resultaron gravemente heridos a bordo de un barco dañado por las explosiones. Miembros del personal de la embajada de Alemania también sufrieron heridas, según Berlín.En las calles de Beirut, soldados evacuaron a habitantes aturdidos, algunos ensangrentados, con camisetas atadas alrededor de la cabeza para vendar las heridas.Varios coches, con los airbags inflados, y autobuses quedaron abandonados en medio de las carreteras. Hay viviendas cercanas al puerto destruidas o con destrozos cuantiosos. - "Catástrofe" - "En el interior (del puerto) es una catástrofe. Hay cadáveres en el suelo. Las ambulancias se llevan los cuerpos", dijo a la AFP un soldado en las inmediaciones. Un hombre llora mientras pregunta a un uniformado si sabe dónde está su hijo, que se encontraba en el puerto.Varias horas después de la tragedia, los helicópteros seguían vertiendo agua para intentar apagar las llamas.Las fuerzas de seguridad han acordonado el sector del puerto y sólo dejan pasar a los servicios de defensa civil, las ambulancias y los bomberos. Las fotos publicadas en las redes sociales muestran daños en el interior de la terminal del aeropuerto de Beirut, situada a nueve kilómetros del lugar de las explosiones.Un barco amarrado frente al puerto de Beirut se incendió, pero se desconoce si había pasajeros a bordo.Después de la tragedia, el Consejo Superior de Defensa declaró a Beirut "ciudad siniestrada", y el presidente Michel Aoun lamentó "una gran catástrofe". El primer ministro Hasan Diab decretó para el miércoles un día de duelo nacional. - Respaldo desde el extranjero - Un testigo estimó que la explosión era "más fuerte que la del asesinato de Rafik Hariri". El 14 de febrero de 2005, un espectacular atentado con una camioneta cargada de explosivos se produjo al paso del convoy de Rafik Hariri.El primer ministro Hariri y otras 21 personas murieron, en tanto más de 200 resultaron heridas. La explosión causó llamas de varios metros de alto y rompió los vidrios de las ventanas de edificios en un radio de medio kilómetro.La tragedia del martes se suma a la difícil situación de Líbano, que atraviesa su peor crisis económica en décadas, marcada por una depreciación monetaria inédita, hiperinflación, despidos masivos y drásticas restricciones bancarias, que alimentan manifestaciones desde hace meses.En el extranjero, Francia anunció el envío de ayuda y Estados Unidos dijo que está "dispuesto a proporcionar asistencia al pueblo libanés" para ayudarle a "recuperarse de esta horrible tragedia".bur/mdz/vl/bfi/af-eg-erl/yow ------------------------------------------------------------- RecuadroNitrato de amonio, responsable de explosiones accidentales y criminalesWashington, 5 Ago 2020 (AFP) - El nitrato de amonio, causante de las explosiones en Beirut el martes, es la base de muchos fertilizantes nitrogenados, y ha causado varios accidentes industriales o atentados como el cometido en 1995 en Oklahoma City, Estados Unidos, por un supremacista blanco.Según el primer ministro libanés, Hasan Diab, las explosiones, que dejaron al menos 73 muertos y 3.700 hericos, fueron causadas por la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de la capital libanesa.El nitrato de amonio es una sal blanca e inodora que se utiliza como base para muchos fertilizantes nitrogenados en forma de gránulos, aminonitratos, altamente solubles en agua y que los agricultores compran en grandes bolsas. No son productos combustibles, sino oxidantes.Su detonación es posible en dosis medias y altas y en presencia de sustancias combustibles o fuentes intensas de calor.Por ello, el almacenamiento del nitrato de amonio debe seguir estrictas normas para aislarlo de líquidos inflamables (gasolina, aceites, etc), líquidos corrosivos, sólidos inflamables o sustancias que emiten calor, entre otras sustancias prohibidos, según una hoja técnica del Ministerio de Agricultura francés.El nitrato de amonio ha sido protagonista de numerosas tragedias -accidentales y criminales- en el mundo.Uno de sus primero accidentes dejó 561 muertos en 1921 en una planta de BASF, en Oppau, Alemania.En Francia, unas 300 toneladas de nitrato de amonio almacenado a granel en un hangar de la planta química AZF, en Toulouse, explotaron el 21 de septiembre de 2001, dejando 31 fallecidos. La deflagración se excuchó a 80 km a la redonda.También en Estados Unidos, una terrible explosión en la planta de West Fertilizer, en Texas, dejó 15 muertos en 2013, tras explotar un depósito de nitratos de amonio por un incendio provocado.Los investigadores cuestionaron la ausencia de estándares de almacenamiento para el producto en la planta texana.El nitrato de amonio también se puede usar para fabricar explosivos. El 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh detonó una bomba hecha con dos toneladas de fertilizante frente a un edificio federal en Oklahoma City, dejando 168 muertos y cerca de 700 heridos.