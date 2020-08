La suspensión de importación de leche desde Costa Rica afecta al mercado panameño

El 90 % de la leche deslactosada que se consume en Panamá es provista por la cooperativa costarricense Dos Pinos. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Panamá, 5 ago (EFE).- La no renovación en Panamá de unos permisos sanitarios mantiene suspendida desde hace más de un mes la importación de leche desde Costa Rica, lo que ya se siente en el mercado panameño con el desabastecimiento de productos deslactosados, dijo este miércoles Dos Pinos, cooperativa costarricense afectada por la situación.

Dos Pinos es propietaria de la marca panameña Nevada y exporta a Panamá leche y jugos para abastecer a un mercado deficitario en lácteos que, en el marco de la pandemia, ha visto crecer entre un 20 % y un 30 % la demanda de leche, explicaron directos de ambas empresas en una conferencia virtual.

"Panamá produce alrededor de 300 millones de litros de leche anual, sin embargo ante un mayor consumo, este país debe importar leche y lácteos para cubrir el 33 % del consumo nacional", dijo Dos Pinos en un comunicado.

En ese contexto, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) no ha renovado los permisos de funcionamiento para más de 20 plantas productivas que desde Costa Rica mantienen comercio con Panamá, entre ellas las nuestras pertenecientes a Dos Pinos, explicó la cooperativa tica.

"El pasado 30 de junio venció la última extensión de permiso de exportación, y pese a que Dos Pinos presentó a tiempo la documentación requerida para extenderlo, sorprendió la decisión de las autoridades panameñas de no otorgar una nueva extensión sino suspender la exportación", añadió la misiva.

En Panamá, el administrador de la AUPSA, Raúl Salcedo, declaró a la prensa local que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica no entregó a tiempo los documentos necesarios para el proceso de renovación de los permisos sanitarios.

DESABASTECIMIENTO DEL PRODUCTO

El gerente senior de Relaciones Institucionales de Dos Pinos, Francisco Arias, afirmó que existe "un riesgo de desabasto justo en momento en que la población requiere tener acceso a productos de primera necesidad como son los lácteos", algo que podría ocasionar una presión alcista en los precios.

El 90 % de la leche deslactosada que se consume en Panamá es provista por Dos Pinos, y este segmento "representa casi la mitad de los envíos que hacemos desde Costa Rica", precisó Arias.

"Creemos que debe seguir privando en este proceso la actuación fundamentada en los marcos regulatorios que norman las relaciones comerciales de ambos países", agregó Arias.

El gerente general de Productos Nevada, Andrés Solís, dijo por su parte que consideran "importante que los espacios de diálogo que se han abierto entre las autoridades de ambos países se consoliden, porque son la base para poder construir los acuerdo necesarios para que se restablezca a la brevedad posible la normalidad" en el tema de la importación de leche.

"De los 100 millones de litros de la producción (anual) de leche Grado A en el país, Productos Nevada procesa casi el 50 % lo que nos convierte en el mayor comprador de leche en Panamá", destacó el gerente de Nevada, una empresa que ha invertido "más de 100 millones de dólares en la estructura productiva y comercial".

Esta planta panameña tiene los permisos aprobados para exportar a Costa Rica y Nicaragua, y que aspira hacerlo también hacia países del Caribe.

"Los lácteos panameños se están exportando sin problemas" a Costa Rica, agregó Solís.

Dos Pinos tiene una cartera de más de 600 marcas y sus productos se venden en toda América Central y el Caribe.