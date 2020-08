Marco Ruben no volverá a jugar este año y deja su carrera en suspenso

Fotografía tomada en abril de 2019 en la que se registro al futbolista argentino Marco Ruben (i), al actuar para el Atlético Paranaense de Brasil y actual delantero del club argentino Rosario Central. EFE/Hedeson Alves/Archivo

Buenos Aires, 1 ago (EFE).- El delantero Marco Ruben anunció este sábado que tomó la decisión de no jugar al fútbol profesional en lo que resta del 2020, en una determinación que le comunicó a Rosario Central, club donde se desempeñó en la última temporada.

"Quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que queda de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no", sentenció en un comunicado donde deja en suspenso la posibilidad de colgar las botas en forma definitiva.

"No vivo esto como una despedida pero siento oportuno agradecer a todo el mundo Central por estos años recorridos juntos, que sin duda fueron los más importantes de mi vida como futbolista", agregó el delantero de 33 años que además de Rosario Central en su carrera visitó los colores de River Plate, Recreativo y Villarreal de España, Dínamo Kiev de Ucrania, Evián de Francia, Tigres de México y Atlético Paranaense de Brasil.

El delantero había mantenido varias comunicaciones con Cristian 'Kily' González, flamante entrenador de Rosario Central, para definir su futuro luego de haber concluido el 30 de junio su vínculo contractual con la institución rosarina.