Ciencia.-Descubren en China la flora alpina más antigua de la Tierra

31/07/2020



Investigadores chinos han demostrado que la flora alpina de las montañas Hengduan ha existido continuamente durante mucho más tiempo que cualquier otra flora en la Tierra.



También han ilustrado cómo las biotas modernas han sido moldeadas por eventos geológicos y climáticos pasados, según publican miembros del Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna (XTBG) en la revista 'Science'.



El bioma alpino alberga comunidades distintivas adaptadas a condiciones ambientales estresantes. Para las plantas, la biota alpina templada más rica en especies del mundo se encuentra en la meseta Qinghai-Tíbet (QTP), Himalaya y las montañas Hengduan (THH).



Amenazadas por el calentamiento global, las especies alpinas son vulnerables. Comprender cómo se formaron las biotas alpinas en respuesta al cambio ambiental histórico puede mejorar nuestra capacidad de predecir y mitigar las amenazas.



Los investigadores de XTBG y el Field Museum de Estados Unidos conectaron la dinámica historia tectónica y climatológica de la región THH con los procesos biológicos que han impulsado el desarrollo de su biota alpina. Los científicos se centraron especialmente en si las estimaciones filogenéticas de ascendencia alpina son temporal y espacialmente consistentes con la evidencia geológica de disponibilidad de hábitat alpino.



Mediante el uso de un modelo conjunto de ocupación de bioma, evolución del rango geográfico y diversificación de linaje, analizaron filogenias calibradas en el tiempo de 18 grupos de plantas con flores.



"Nuestras reconstrucciones históricas indican que a principios del oligoceno había surgido una flora alpina en la región THH. Esto es mucho más temprano que los orígenes estimados de otras floras alpinas existentes", asegura el profesor XING Yaowu.



Además, los investigadores probaron si los principales eventos tectónicos en las montañas QTP, Himalaya y Hengduan dejaron huellas perceptibles en el tempo y el modo del ensamblaje biótico alpino.



Descubrieron que las tasas generales de especiación alpina in situ comenzaron a aumentar desde el Mioceno temprano y fueron impulsadas conjuntamente por la elevación del Himalaya y las montañas Hengduan, así como por la intensificación del monzón asiático.



"Nuestros resultados, derivados de análisis de filogenias moleculares a escala temporal y evidencia fósil no in situ de ascendencia alpina, son, sin embargo, temporalmente coherentes con la evidencia geológica más reciente de que la orogenia activa asociada con el acortamiento y engrosamiento de la corteza generalizada estableció tierras altas desde el Tíbet oriental hasta el Hengduan Montañas al final del Eoceno", apunta Ding Wenna, primer autor del estudio.



"La rica flora alpina de la región THH ha sido moldeada durante una larga y compleja historia de colonización, reclutamiento local y diversificación in situ impulsada por la construcción de montañas y el cambio climático. Las montañas Hengduan no son solo la cuna de las plantas alpinas. También son la principal fuente de linajes alpinos que colonizan el Himalaya y el QTP, que necesitan una conservación urgente en este punto de biodiversidad templado", señala el profesor Xing.