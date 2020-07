La tormenta Isaías causa fuertes lluvias y viento en la República Dominicana

Jóvenes caminan bajo la lluvia este jueves en Santo Domingo (República Dominicana).EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 30 jul (EFE).- La tormenta tropical Isaías provocó fuertes lluvias y ráfagas de viento sostenidas de 95 kilómetros por hora a su paso por la República Dominicana este jueves, causando hasta el momento un fallecido y daños menores en el país.

Los vientos y la lluvia fueron especialmente intensos en la región este y en la costa atlántica, por donde se prevé que Isaías dejará el territorio dominicano antes de la medianoche.

El centro de la tormenta, la novena de la temporada ciclónica del Atlántico, tocó tierra cerca de las 13.30 hora local (17.30 GMT) cerca de la ciudad de San Francisco de Macorís (este) y fue desplazándose rumbo noroeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora.

DAÑOS MENORES

El evento más grave registrado hasta el momento es el fallecimiento de un hombre de 53 años, identificado como Chiche Peguero, que murió en El Seibo, en el este del país, por la caída de un cable de alta tensión, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

También se registraron deslizamientos de tierra y caídas de árboles, que causaron daños en viviendas y vehículos en varias zonas del país.

En La Romana, seis personas se tuvieron que albergar en dos iglesias; mientras que la crecida del río Montenegro dejó seis comunidades parcialmente incomunicadas en la provincia de San José de Ocoa, al oeste de Santo Domingo.

Las fuertes lluvias también afectaron a 25 acueductos, lo que dejó sin servicio de agua a cerca de 335.150 usuarios, según datos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.

Los efectos de la tormenta fueron reducidos en la zona metropolitana de Santo Domingo, la región más poblada del país, que pasó gran parte de la jornada en calma, antes de que se desataran las primeras ráfagas de viento fuertes al final de la tarde.

EFECTOS PROLONGADOS PARA EL VIERNES

Las autoridades meteorológicas prevén que el centro de la tormenta salga del territorio dominicano antes de medianoche, pero los efectos de Isaías se seguirán sintiendo este viernes, por las dimensiones de las bandas de nubosidad de la cola del sistema.

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) espera que a partir de la noche de este jueves se produzcan precipitaciones acumuladas de más de 100 milímetros en el Gran Santo Domingo y volúmenes de lluvias superiores en regiones del interior del país.

Debido al gran volumen de lluvias, el COE ha decretado la alerta roja (máxima) en 15 provincias, la mitad del país, incluyendo la capital y toda la costa del Caribe.

El organismo ha advertido que las lluvias continuadas pueden causar inundaciones repentinas en las riberas de los ríos, arroyos y cañadas este viernes, por lo que los responsables del COE mantuvieron el nivel de alerta en todo el territorio dominicano.

CAPACIDAD DE ATENCIÓN LIMITADA POR LA PANDEMIA

El país cuenta con 2.396 albergues oficiales con capacidad para atender a 557.193 personas, pero debido a la pandemia cada uno operará solo al 30 % de su aforo, una situación que se espera que se prolongue durante toda la temporada ciclónica.

No obstante, el director del COE, general Juan Manuel Méndez, valoró positivamente el hecho de que esté en vigor el toque de queda, que prohíbe salir a la calle a partir de las siete de la tarde en las regiones más afectadas por la COVID-19 y a partir de las ocho de la tarde en zonas con menor incidencia del coronavirus.

"El toque de queda beneficia a los organismos de protección civil porque la gente no va a salir y porque las labores de los organismos de protección no se detienen", dijo Méndez en una rueda de prensa.