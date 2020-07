Chenoa 'al desnudo'

01/01/1970 Chenoa revoluciona las redes sociales con una sugerente imagen. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 27 (CHANCE)



La cantante Chenoa ha vuelto a revolucionar las redes con una instantánea muy sugerente. Bajo el título "Duchita y seguimos..." Chenoa ha colocado una imagen suya semi cubierta con una toalla que deja entrever el perfil de su espectacular figura, presumiendo tanto de curvas como de bronceado.https://www.instagram.com/p/CDJG1TRo6fk/



Las reacciones no se han hecho esperar y su perfil se ha llenado de respuestas que alaban la iniciativa de la que fuera novia de David Bisbal: "Pivonazo"; "Cada día más preciosa" y "¿quieres matar a uno de un infarto" son algunos de los comentarios que ha recibido la cantante.



No cabe duda de que, a pesar de no haber podido celebrar su boda con Miguel Sánchez Encinas, debido a la situación de la pandemia que azota al mundo entero, Chenoa vive uno de los momentos más dulces de su vida tanto en el terreno personal como en el profesional, en el que ha colaborado con Soraya en Luces y sombras' el proyecto que la extremeña lanzó el pasado mes de abril.