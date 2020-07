Maduro puede apelar parcialmente caso sobre oro en Londres

(Bloomberg) -- Un juez de Londres autorizó al banco central de Venezuela apelar partes de un fallo de un tribunal del Reino Unido que negaba a la entidad controlada por Nicolás Maduro recuperar US$1.000 millones en oro en poder del Banco de Inglaterra.

La disputa surgió a partir del debate sobre quién es el presidente de Venezuela y, por lo tanto, quién tiene control sobre las reservas de oro del país.

Un tribunal en Londres dictaminó a principios de este mes que se adhería a la posición “inequívoca” del Gobierno del Reino Unido de que el líder de la oposición, Juan Guaidó, debe ser reconocido como presidente interino del país y que Maduro no era jefe de Estado.

Venezuela se enfrenta a una crisis constitucional porque la reelección de Maduro en 2018 fue considerada fraudulenta, tanto por partidos de oposición como por varios Gobiernos extranjeros. Guaidó, como líder de la Asamblea Nacional, fue nombrado presidente interino en espera de nuevas elecciones, pero Maduro se negó a abandonar el poder.

El banco central venezolano había demandado al Banco de Inglaterra para acceder al oro que, según dice, necesita urgentemente para combatir la pandemia de covid-19.

El juez Nigel Teare permitió una apelación sobre la decisión del tribunal inglés que aceptaba el nombramiento de Guaidó como presidente interino y sus implicaciones, como constitucionales según la ley venezolana.

Pero el juez rechazó la autorización para apelar la decisión de “reconocimiento” —que Maduro no era reconocido como presidente de Venezuela por el Gobierno del Reino Unido.

El banco venezolano argumenta que el Gobierno británico aún reconoce a Maduro como jefe de Estado en la práctica, en particular porque mantiene lazos diplomáticos con el régimen venezolano, que es una “forma clásica de reconocimiento”, dijo Nick Vineall, abogado del banco central de Venezuela.

El banco central de Venezuela solicitará a la corte de apelaciones la próxima semana una revisión general de la sentencia.

