Caminar la cuerda floja en una estación de ski

SHOTLIST LE SEMNOZ, ALTA SABOYA, FRANCIA17 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Imágenes aéreas del equilibrista Nathan Paulin caminando en su cable2. Plano general del equilibrista Nathan Paulin caminando en su cable3. Imágenes aéreas del equilibrista Nathan Paulin caminando en su cable4. Imágenes aéreas del equilibrista Nathan Paulin caminando en su cable5. Plano medio del equilibrista Nathan Paulin caminando en su cable 6. SOUNDBITE 1 - Salvador Garcia, director del teatro nacional Bonlieu (hombre, francés, 25 seg.): "El Gran Paseo era el evento que debía inaugurar los paseos de Annecy. Tradicionalmente, tenía lugar en la ciudad con miles de personas y eso no era posible este año, en 2020. Entonces imaginamos hacerlo en la altura de Semnoz y extenderemos este Gran Paseo por cuatro kilómetros que son las pistas de esquí de fondo y vamos a invitar a 100 artistas, músicos, coreógrafos, circenses a marcar el recorrido del público que durará cinco horas." "La Grande Balade c’était l’évènement qui devait inaugurer Annecy Paysages. Traditionnellement, ça a lieux en ville avec des milliers de personnes. C’était donc pas possible cette année en 2020. Donc on a imaginé la faire ici sur le haut du Semnoz et on va étendre cette Grande Balade sur 4 kilomètres qui sont les pistes de ski de fond et on va inviter 100 artistes, musiciens, chorégraphes, circassiens à jalonner le parcours du public qui va durer cinq heures." 7. Plano general de un violinista y acordeonista tocando en el bosque 8. Plano general de una chica tocando la tambora9. Primer plano de un saxofonista