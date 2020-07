Papa Francisco.- El Papa pide que se cumpla de forma inmediata el alto el fuego global propuesto por la ONU

12/07/2020 12 July 2020, Vatican, Vatican City: Pope Francis delivers the Angelus prayer from his window overlooking St. Peter's Square at the Vatican. Photo: Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa SOCIEDAD INTERNACIONAL Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa



ROMA, 19 (EUROPA PRESS)



El Papa ha instado a que se cumpla de "forma inmediata" el alto el fuego global impulsado por la ONU, "en un momento en el que la pandemia no cesa", para que se permita "la paz y seguridad necesaria" para que los países en conflicto tengan capacidad para hacerle frente.



"En este tiempo en que la pandemia no se detiene, deseo que se cumpla el alto el fuego global impulsado por la ONU", ha manifestado durante el Ángelus de este domingo, una de las pocas citas públicas en la agenda del pontífice en el mes de julio.



Francisco también ha mostrado su preocupación por el enfrentamiento armado en la frontera entre Azerbaiján y Armenia, que no cesa desde el pasado domingo, y que ha vuelto poner el foco en uno de los conflictos con más antigüedad del espacio postsoviético, en estado latente desde la firma de una tregua hace más de 25 años.



Los países de la zona del Cáucaso se enfrentan por el dominio del territorio montañoso de Nagorno Karabaj, que pasó a formar parte de Azerbaiján en 1921 por decisión del Buró Caucasiano del Partido Comunista de Rusia. Antes, el enclave formaba parte de una de las provincias del Imperio ruso, donde, a principios del siglo XX, hubo sangrientos enfrentamientos entre los habitantes armenios y azerbaiyanos del territorio por motivos religiosos.



"Aseguro mis oraciones por todos aquellos que han perdido la vida durante los enfrentamientos y deseo que con la ayuda de la comunidad internacional, el diálogo entre las partes pueda dar lugar a una solución pacífica y duradera", ha manifestado.



Durante la catequesis, el Papa también ha instado a "rechazar el mal" en todas sus facetas y a "buscar la salvación del malvado". Así, ha asegurado: "No colabora bien con Dios quien se mete a buscar los límites y defectos de los otros".



De este modo, ha destacado la labor de todos aquellos que trabajan en la Iglesia y saben "reconocer el bien que crece en el campo de la Iglesia y lo cultiva hasta que madure". "Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Los ama con amor de padre", ha asegurado.