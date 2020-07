Natalia Sánchez nos muestra un final alternativo de 'Los Serrano'

17/07/2020 Guille y teté en Los Serrano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FOTOGRAMA DE 'LOS SERRANO'



MADRID, 17 (CHANCE)



Los Serrano fue una serie de televisión que nos hizo vivir momentos inolvidables en la pantalla que vivimos como si fuéramos nosotros los propios protagonistas. Lo cierto es que el elenco de actores era de lo mejorcito por aquel entonces y todos juntos crearon una familia que traspasaba la pantalla y se alojaba en los hogares de todos los espectadores.



Muchas fueron las críticas que recibió la serie al emitirse el capítulo final, los espectadores esperaban que fuese otra trama o incluso que todo acabase de la mejor manera posible, pero lo cierto es que despertar de un sueño y encontrarte con la familia tal y como la dejaste el día de bodas, es un final alternativo que tampoco está nada mal.



Ahora que están volviendo series con las que hemos sentido lo impensable, como Los hombres de Paco, nos ponemos a pensar y nos encantaría que lo mismo sucediese con Los Serrano. Lejos de esperar a que esto ocurra, Natalia Sánchez ha colgado una fotografía en su red social donde ha propuesto un final alternativo para dicha serie.



Con esta fotografía hemos vuelto a la época de Guille y Teté, ya que estos dos personajes salen con sus respectivos bebés en brazos y muestran una sonrisa de oreja a oreja. Así ha plasmado la actriz el posible final que podía haber sido, pero que nunca fue:



"Los Serrano. Capítulo 148: El encuentro fortuito en nuestra "vuelta a casa"! ??Hacía 5 meses que no pisaba Madrid y, mira tú por dónde, a la primera persona que me encuentro, es a mi @lalias3 que, de toooodos los vagones del tren y de tooodos los asientos y horarios posibles, ¡tenía que ir a parar al nuestro! Minutos antes de verle entrar por la puerta estaba hasta nerviosa por reencontrarme después de tantos meses con mi familia, no había dormido y me había imaginado el reencuentro una y otra vez! (Que, por cierto, ha sido increíble.. Ay, la familia...??) el caso es que @lalias3 nos ha amenizado el camino y se me ha pasado volando!!¡Ha sido el mejor recibimiento que podíamos tener! Te Ai lov iu, Pichu!PD: la foto bien podría ser del capítulo final de Los Serrano! Y no hubiera sido mal final(aun que a Diego le hubiera dado un infarto!????)"