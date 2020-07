Música clásica y cómic se unen para celebrar el 250 cumpleaños de Beethoven

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Nueva York, 17 jul (EFE).- La histórica discográfica Deutsche Grammophon celebra este año el 250 aniversario de uno de los músicos más influyentes de la historia, Ludwig van Beethoven, con una novela gráfica que cuenta su vida, y que estará acompañada por una recopilación de sus melodías más importantes.

La novela "The Final Symphony: A Beethoven Anthology", obra de la editorial Z2 Comics, consta de 144 páginas que siguen la vida de este icono de la música a través de nuevas obras visuales, creadas por destacados artistas, y que saldrá a la luz el próximo mes de noviembre, un mes antes de cumplirse el 250 aniversario del nacimiento del compositor, en diciembre de 1770.

"Beethoven ha escrito algunas de las piezas de música más reconocibles en la historia del planeta. Es increíblemente emocionante publicar el trabajo de algunos de los artistas reconocidos de la actualidad", dijo en un comunicado el propietario de Z2 Comics, Josh Frankel.

"Pero tener la oportunidad de contar historias a través de un cómic inspiradas en la vida de uno de los artistas más legendarios de todos los tiempos me llena de humildad", aseveró.

Pese a que la música de Beethoven se creó hace más de 200 años, sigue emocionando al público, y es uno de los compositores más interpretados en las salas de conciertos de música clásica: un 13 % de los recitales de este género musical en 2019 contaron con alguna de sus melodías.

Además, en las plataformas digitales, Beethoven cuenta con millones de oyentes al mes, y su música ha formado parte de más de 1.500 películas y programas de televisión, incluyendo "A Clockwork Orange", "Die Hard", "Dead Poet's Society" , "Fantasía" de Disney, "The King's Speech", "Sherlock" o "The Simpsons", entre muchos otros.

"Como una de las discográficas más longevas, Deutsche Grammophon ha estado celebrando el 250 aniversario de Beethoven con varios proyectos, incluyendo la "Nueva Edición Completa" de los trabajo de Beethoven, la más amplia que se ha publicado jamás", dijo por su parte la vicepresidenta de Marketing de la compañía, Kleopatra Sofroniou.

"Estamos encantados de incentivar el diálogo entre las artes visuales y la música clásica y esperamos que este nuevo proyecto abra las puertas a que más fans de los libros de cómic descubran la magia de la música de Beethoven", agregó.

Aunque la novela gráfica no saldrá a la venta hasta noviembre, puede encargarse en la página web de Z2 Comics, mientras que los oyentes pueden disfrutar ya de la "Nueva Edición Completa" de Beethoven, una caja de 123 discos creada en colaboración con Beethoven-Haus Bonn, la institución cultural que preserva el legado del músico.