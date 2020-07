Médicos panameños protestan en medio de explosión por casos de coronavirus

Ciudad de Panamá, 17 Jul 2020 (AFP) - Médicos panameños incrementaron sus protestas demanda de insumos y personal para atender la pandemia de coronavirus que este jueves superó los 50.000 contagiados.Medio centenar de médicos protestaron ante el el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, el principal centro médico público del país, ubicado en Ciudad de Panamá. El país acumuló este jueves 1.000 muertos y más de 50.000 contagiados por covid-19. Con una población de cuatro millones de habitantes,pasó de unos 200 contagios diarios a más de 1.100 en las últimas semanas, tras la reapertura de varias actividades económicas.Con carteles que ponían "Soy médico, no mártir", "cuídennos para cuidarlos" o "nosotros también nos enfermamos, igualmente aquí estamos" los doctores gritaron consignas en demanda de más equipo y personal para atender los enfermos por el nuevo coronavirus. Algunos manifestantes llevaban prendidos en sus uniformes una cruz roja de cartulina, que simboliza al personal médico que ha padecido el nuevo coronavirus."Lastimosamente todavía no tenemos el personal que se ha dicho que se va a contratar y estamos cansados por cuatro meses de continuo trabajo", dijo a la AFP la doctora residente, Elsa Rueda.Los médicos piden más equipo de protección, insumos médicos y de laboratorio y personal sanitario "para poder tratar a los pacientes de manera adecuada", señaló Rueda. Según esta doctora, en los turnos de noche en el hospital Arnulfo Arias solo hay uno o dos médicos por cada 60 o 70 pacientes."El personal se está contagiando, se esta enfermando y tiene que quedar en casa",afirmó a la AFP el médico y enfermo recuperado de covid-19, David Macías."Eso aumenta la brecha entre el número de pacientes y el numero de personal" lo que "empeora realmente" la atención a los enfermos, agregó. - "Una tragedia" - "La tragedia que vivimos no se puede matizar, no se puede suavizar el impacto del dolor que sufren las familias panameñas, mil fallecidos no es solo una estadística", reconoció el presidente panameño, Laurentino Cortizo.Horas antes el mandatario afirmó que su gobierno "trabaja" para la "adquisición permanente" de equipos y de nuevo personal sanitario.Cortizo, quien decretó el viernes como día de reflexión para honrar a los muertos por coronavirus, defendió que el alto número de contagios en Panamá se debe a que cada día se hacen unas 3.200 pruebas en los lugares más afectados por la pandemia. "Panamá no maquilla cifras, no escondemos cifras, la cantidad de casos que hay son reales y se le comunica al país", aseguró Cortizo.Según datos oficiales, cerca de 23.000 personas se encuentran en aislamiento domiciliario y en hoteles, mientras que un millar están hospitalizados, 166 de ellos en cuidados intensivos.El escenario ha obligado a readecuar hospitales y buscar nuevas instalaciones, como centros de convenciones, en un sistema público de salud con grandes carencias y listas interminables. Las protestas del personal sanitario se han multiplicado por todo el país. "No vemos la disminución de los casos, no vemos los equipos de protección personal fluir de la manera correcta", lamentó el médico Víctor González.jjr/gm