Coronavirus.- Florida y Texas registran cifras récord de fallecidos por coronavirus

15/07/2020 15 July 2020, US, Austin: Health workers perform a free coronavirus (COVID-19) tests to Austin residents in a public park. Photo: Bob Daemmrich/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Bob Daemmrich/ZUMA Wire/dpa



Fauci insiste en que las medidas para preservar la salud pública no son el "enemigo"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los estados de Florida y Texas han registrado cifras récord de víctimas mortales a consecuencia de la COVID-19, en el marco de un incremento constante de los números de la pandemia en Estados Unidos.



En cuanto a Florida, los datos ofrecidos este jueves por las autoridades sanitarias del territorio estadounidense muestran que se han constatado 156 muertes adicionales, lo que rompe el récord de fallecimientos registrado el martes, 132. Durante la pandemia, un total de 4.677 personas han muerto por la COVID-19 en Florida.



Además, el Departamento de Salud de Florida ha informado de 13.965 casos adicionales de la enfermedad, lo que constituye la segunda cifra más alta confirmada, después de que el domingo se diagnosticaran 15.299 positivos adicionales. Florida cuenta, hasta el momento, con 13.965 contagios.



En cuanto a Texas, las autoridades sanitarias del estado han trasladado que se han registrado 129 muertes en las últimas 24 horas. El número más alto de decesos confirmado hasta este momento eran 110, que se produjeron el miércoles. Así, el balance de víctimas mortales en Texas ha ascendido hasta las 3.561.



Por su parte, en cuanto a los nuevos casos, el estado ha constatado 10.291 nuevos, que han elevado el cómputo global de esta región norteamericana hasta los 292.656.



Al menos 39 estados de Estados Unidos han informado de un aumento en su número de casos nuevos de la COVID-19 respecto a la semana anterior.



California, Florida, Arizona y Texas están entre los nuevos epicentros de la pandemia en el país norteamericano y el creciente número de casos provoca en estas regiones escasez de camas de hospital, según ha informado la cadena de televisión CNN. Por su parte, Arizona y Texas han comenzado a preparar camiones refrigerados ante el desbordamiento de las morgues.



LAS MEDIDAS PREVENTIVAS



En este contexto, el principal responsable en la lucha contra el coronavirus de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha insistido este jueves en que las medidas de salud pública que tienen como objetivo frenar el avance de la pandemia no son el "enemigo", al tiempo que ha criticado que los estadounidenses han entrado en una "mentalidad desafortunada" al pensar que estas restricciones son opuestas a la reapertura de la economía.



"Ha habido esta mentalidad inusual y desafortunada, hay medidas de salud pública y se está recuperando la economía, y estas son dos fuerzas opuestas", ha indicado durante una conversación retransmitida en vivo que ha mantenido con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.



"Deberíamos considerar las medidas de salud pública como un vehículo o una puerta de entrada para abrir el país nuevamente, para recuperar la economía, no como un obstáculo en el camino", ha insistido.



Asimismo, ha remarcado la importancia de seguir fases en los procesos de reapertura, ya que, de lo contrario, hay que "pensar en retroceder, comenzar de nuevo".



Por último, ha recomendado de nuevo a la población que usen mascarilla, eviten las multitudes y se mantengan en exteriores, mejor que en interiores. Según ha precisado, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico pueden ayudar a revertir los rebrotes que experimentan muchos estados.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus, con más de 3,5 millones de casos confirmados y más de 138.000 fallecimientos.