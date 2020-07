Justin Timberlake protagonizará la película "Palmer" para Apple TV

En la imagen, el actor estadounidense Justin Timberlake. EFE/Mike Nelson/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Justin Timberlake será el protagonista de "Palmer", la nueva película que dirigirá Fisher Stevens para la compañía tecnológica Apple, que está engrosando su propio catálogo de cine y televisión desde que lanzará su plataforma de "streaming" Apple TV+.

En "Palmer", Timberlake interpretará a una estrella del fútbol americano universitario, Eddie Palmer, que tras salir de prisión regresa a su cuidad natal para reconciliarse con su pasado y descubre que debe hacerse cargo de un hijo abandonado, informó la revista especializada The Hollywood Reporter.

June Squibb, Juno Temple, Alisha Wainright y Ryder Allen completan el reparto de esta cinta que se sumará a la apuesta que está haciendo por la industria audiovisual la compañía inventora del iPhone.

"Palmer" es el último título de una serie de adquisiciones de primer nivel por parte del gigante tecnológico, pues recientemente se hizo con los derechos de "Emancipation", protagonizada por Will Smith sobre la esclavitud en Estados Unidos enmarcada en la Guerra de la Secesión (1861-1865).

El portal Deadline aseguró que Apple compró este proyecto por una cifra récord de 105 millones de dólares tras una dura pugna (especialmente con Warner Bros.) dentro del mercado virtual de Cannes (Marché du Film).

Tras su entrada en el "streaming" con Apple TV+, la compañía se está mostrando cada vez más activa en el mundo del cine y recientemente estrenó "Greyhound", protagonizada y escrita por Tom Hanks como una de las grandes producciones de este verano que no ha podido proyectarse en cines por la pandemia.

Asimismo, la empresa de la manzana llegó a un acuerdo con Paramount para abordar conjuntamente "Killers of the Flower Moon", la nueva película de Martin Scorsese y que contará como protagonistas con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.