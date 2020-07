07/05/2020 Cultura.- Phineas y Ferb: Candace contra el universo llega a Disney+ el 28 de agosto. 'Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo', la segunda cinta de la mítica serie de animación de Disney Channel, ya tiene fecha de estreno. El regreso de los hermanos más ingeniosos de la televisión será el 28 de agosto, estando disponible en Disney+. CULTURA DISNEY+



Producida por Dan Povenmire y Jeff Marsh, creadores y productores ejecutivos de la serie original, en esta segunda película habrá una nueva historia de aventuras liderada por Phineas y Ferb, que deberán emprender un viaje a través de la galaxia para rescatar a su hermana Candace, que, tras ser secuestra por extraterrestres, encuentra una utopía en un planeta lejano en el que se sentirá liberada de sus hermanos.



Además de Povenmire y Marsh, el equipo creativo también incluye al director Bob Bowen ('Padre de familia'), al compositor Danny Jacob ('Phineas y Ferb') y a los compositores Karey Kirkpatrick ('Something Rotten!'), Emanuel Kiriakou ('I Look To You') y Kate Micucci ('Garfunkel and Oates').



Para este regreso se contará con los actores que prestaron su voz a la versión original. Con lo cual, en inglés, volverán Ashley Tisdale como Candace; Vincent Martella como Phineas; Caroline Rhea como Linda; Dee Bradley Baker como Perry el Ornitorrinco; Povenmire y Marsh como el Dr. Heinz Doofenshmirtz y el Mayor Monogram; Alyson Stoner como Isabella; Maulik Pancholy como Baljeet, y Bobby Gaylor como Buford.



Solamente, Thomas Sangster no volverá para doblar a Ferb, siendo sustituido por David Errigo Jr. 'Candace contra el universo' es el primer largometraje de la serie tras su finalización en junio de 2015. La primera cinta, 'Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión', se estrenó en 2011.