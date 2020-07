Coronavirus.- Trump resta importancia a sus desencuentros con Fauci y afirma que "tiene una muy buena relación" con él

26/02/2020 26 February 2020, US, Washington: Anthony Fauci (C), Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, speaks alongside US President Donald Trump (L) during a press conference about the coronavirus, at the White House. Photo: Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado este lunes importancia a sus desencuentros con el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en el país norteamericano, Anthony Fauci, y ha asegurado que "tiene una muy buena relación" con él.



"Tengo una muy buena relación con el doctor Fauci, la he tenido durante mucho tiempo", ha dicho Trump en un evento celebrado en la Casa Blanca. "Lo encuentro una persona muy agradable", ha agregado, aunque ha afirmado que "no siempre" está "de acuerdo" con él.



Sin embargo, también este mismo lunes, el presidente ha 'retuiteado' un mensaje del presentador Chuck Woolery que afirma que "todo el mundo está mintiendo" sobre el coronavirus, los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) incluidos.



"Todo el mundo está mintiendo. Los CDC, los medios, los demócratas, nuestros médicos, no todos pero la mayoría (...) Creo que se trata de las elecciones y de evitar que la economía regrese", ha indicado Woolery en concreto.



Además, miembros de la Administración Trump, como Dan Scavino, han comenzado a atacar abiertamente a Fauci por sus recomendaciones en torno a la gestión de la pandemia del coronavirus, según informa la prensa estadounidense. En el caso concreto de Scavino, asesor de Trump, compartió en la red social Facebook una viñeta que mostraba al epidemiólogo como un grifo que tiraba la economía estadounidense por el desagüe.



En este contexto, la Casa Blanca ha salido al paso este lunes y ha insistido en que la Administración Trump no intenta desacreditar a Fauci. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha asegurado que Trump y Fauci "siempre han tenido una muy buena relación de trabajo", ha trasladado la cadena de televisión CNN.



La tensión entre Trump y Fauci ha aumentado públicamente con afirmaciones que se lanzan el uno al otro a través de entrevistas y declaraciones. De hecho, Fauci ya había asegurado que no habla con Trump desde hace semanas.



Es bien sabido que ambos tienen ideas contrarias sobre la gestión de la pandemia, sobre todo en cuanto al parón económico para frenar la expansión de la COVID-19, por el que aboga Fauci, y la inclinación mostrada por Trump a no detener la actividad productiva.



Sin ir más lejos, el pasado jueves, el también director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos insistió en que los estados más golpeados por la enfermedad deberían "pausar" sus reaperturas en el marco de un incremento sostenido de los nuevos casos confirmados en el país.



También lamentó que algunos estados, como Florida, reabrieron con demasiada urgencia. El uso de mascarillas para evitar eventuales contagios de coronavirus también ha sido un punto de desencuentro entre ambos, con Fauci pidiendo y defendiendo su uso y Trump negándose a ello.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus del mundo. Hasta el momento, ha confirmado más de 3,3 millones de positivos, incluidas más de 135.000 muertes.