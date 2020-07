Piden que se retiren las estatuas de Cristóbal Colón y Ponce de León en San Juan

Estatua de Juan Ponce de León, el primer Gobernador de Puerto Rico, en la Plaza de San José, en el Viejo San Juan. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 11 jul (EFE News).- Un grupo de manifestantes pidió este sábado que se retiren las estatuas de los conquistadores Cristóbal Colón y Juan Ponce de León de la capital puertorriqueña, por ensalzar a personajes que según dijeron representan la esclavitud colonial.

Varias decenas de personas, algunas ataviadas con ropajes indígenas, realizaron una marcha de protesta que concluyó en el casco histórico del Viejo San Juan, donde ante las dos estatuas exigieron la retirada de los monumentos.

El Consejo en Defensa de los Derechos Indígenas de Boriken (CDDIB) lideró la convocatoria de una marcha que discurrió entre el Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa, y el casco histórico de la capital puertorriqueña, donde están ubicadas las dos estatuas.

Las decenas de personas realizaron bailes y cánticos taínos -los indígenas que poblaban Puerto Rico antes de la llegada de los españoles-, antes de escuchar los argumentos de algunos de los líderes del grupo, que pidieron la retirada de las estatuas.

Los manifestantes dejaron claro que no actuarán con violencia y que se utilizarán los cauces legales para conseguir que esas estatuas desaparezcan de San Juan, aunque el objetivo es que la cerca de una veintena que hay de Colón repartidas por todo Puerto Rico se retiren.

Uno de los manifestantes explicó que Colón, según su versión, era un pedófilo, genocida y una persona "nebulosa", además de asegurar que fue un falso descubridor y que en Puerto Rico, a la llegada de los españoles, había lengua y cultura autóctona.

Pluma Bárbara Moreno, representante del CDDIB, señaló que estatuas como la de Colón representan al "mayor crimen de la humanidad".

"Son invasores, no conquistadores", dijo Moreno, para quien hasta ahora la historia se ha utilizado como "una herramienta colonial".

Los manifestantes portaban pancartas con frases como "no a las estatuas de Colón y Ponce de León, basta ya de esclavitud colonial".

La estatua de Colón está situado en la plaza de su mismo nombre y la de Ponce de León en la plaza San José.

La petición de los manifestantes va dirigida a que los monumentos se retiren o derriben por constituir símbolos de la opresión colonial.

La lista de organizaciones convocantes incluía al Movimiento Jíbaro Boricua, el Estado Nacional Soberano de Borikén, Jornada de Resistencia por la Dignidad Boricua y Hermandad Taína, entre muchos otros.

El movimiento "Black Lives Matter", impulsado en Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano negro en Mineápolis a manos de un policía blanco, ha llevado aparejado la destrucción de símbolos considerados racistas como estatuas de personalidades confederadas o de personajes históricos estadounidenses que defendían la esclavitud.

Como parte de este movimiento, han sido dañadas estatuas de Cristóbal Colón, Isabel La Católica, fray Junípero Serra y exploradores y viajeros españoles.