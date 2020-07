Ventas de PC aumentan ante recuperación de suministro y demanda

(Bloomberg) -- Los envíos mundiales de computadoras personales aumentaron en el segundo trimestre, cuando los vendedores resolvieron los problemas de la cadena de suministro y la demanda de computadoras portátiles por parte de los consumidores aumentó con más personas obligadas a trabajar desde sus hogares.

Los fabricantes de PC enviaron 2,8% más dispositivos en el período de tres meses en comparación con el año anterior, para un total de 64,8 millones de unidades, según datos preliminares publicados el jueves por la investigadora Gartner Inc. Su rival analista de la industria IDC calcula el aumento interanual en 11%. Ambas empresas dijeron que el aumento fue impulsado por un crecimiento particularmente fuerte en Europa y Estados Unidos

Los principales fabricantes de PC sufrieron averías en la cadena de suministro durante los primeros meses de 2020, cuando la pandemia de coronavirus interrumpió la fabricación en la región de Asia y el Pacífico, que produce componentes informáticos clave. Los vendedores tenían pocas existencias para algunos productos y también enfrentaban una mayor demanda, ya que miles de millones de personas en todo el mundo huyeron de sus oficinas para minimizar la propagación del covid-19.

“La fuerte demanda impulsada por el trabajo desde el hogar y las necesidades de aprendizaje electrónico ha superado las expectativas anteriores y una vez más ha puesto a la PC en el centro de la cartera de tecnología de los consumidores”, dijo Jitesh Ubrani, gerente de investigación de IDC en una declaración.

HP Inc. y la china Lenovo Group Ltd. poseían alrededor del 25% del mercado global cada una. Gartner colocó a Lenovo apenas por delante, mientras que IDC tenía a HP, con sede en Palo Alto, California, como la número 1 para el trimestre. Dell Technologies Inc. y Apple Inc. completaron los cuatro primeros puestos en ambas listas.

