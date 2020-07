Pandemia podría dejar más muertos por hambre que por infección

(Bloomberg) -- El hambre provocada por las alteraciones de la pandemia puede cobrar diariamente la vida de más personas que las que causa el propio coronavirus, advirtió el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam, por sus siglas en inglés).

Para fines de año, podrían producirse hasta 12.000 muertes relacionadas con el hambre cada día como resultado de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, señaló el grupo de defensa en un comunicado publicado el jueves. Esa cifra superaría el punto más alto de la tasa de mortalidad por covid-19, de poco más de 10.000 decesos diarios en abril, indicó el grupo de beneficencia, citando datos de la Universidad Johns Hopkins.

El enorme nivel de desempleo, interrupciones en el suministro de alimentos y una disminución de la ayuda contribuyen al hambre durante la pandemia, dijo Oxfam.

El número de personas que carecen de acceso adecuado a la nutrición aumentó en todo el mundo en casi 70% en los últimos cuatro años debido al cambio climático, los conflictos y las crisis socioeconómicas, y podría aumentar otro 82% a 270 millones para fin de año, señaló el mes pasado el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en otro informe.

“Los gobiernos deben contener la propagación de esta enfermedad mortal, pero es igualmente vital que tomen medidas para evitar que la pandemia cobre la vida de igual cantidad de personas, si no más, por hambre”, dijo Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam.

Oxfam mencionó a países como Yemen, Afganistán, Venezuela y Etiopía como puntos críticos de hambre extrema. Es probable que mujeres y hogares encabezados por mujeres sean los más afectados por la crisis, dijo.

Nota Original:Pandemic Threatens to Kill More From Hunger Than Infection

