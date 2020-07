Gobierno de España autoriza extradición a Perú de exjuez César Hinostroza

Actualiza con declaración de Hinostroza en párrafo 4 ///Madrid, 7 Jul 2020 (AFP) - El gobierno de España autorizó este martes la extradición a Perú del ex juez de la Corte Suprema César Hinostroza, sospechosos de haber liderado una amplia red de corrupción, informó el Ministerio de Justicia.El Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Sánchez "ha aprobado la extradición de César José Hinostroza Pariachi, juez de la Corte Suprema de Perú, por hechos constitutivos de posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios", indicó el comunicado del ministerio.De todas maneras, su entrega no será inmediata, ya que la justicia española estudia una segunda solicitud de extradición recibida en febrero, que amplió los delitos contra Hinostroza para incluir un soborno que habría hecho el exjuez para que un funcionario permitiera su fuga de Perú."Vamos a acatar la decisión de la justicia española", señaló Hinostroza a la radio peruana RPP, aunque recordó que también está pendiente la decisión sobre la solicitud de asilo político y protección internacional que hizo en 2018.Ese año, el 19 de octubre, el ex juez de 63 años fue detenido en Madrid, doce días después de salir de su país cruzando a Ecuador y de allí tomar varios aviones hasta llegar a la capital española.Hinostroza estuvo en prisión provisional hasta abril de 2019, cuando la justicia española estimó que no existía riesgo de fuga y le otorgó la libertad condicional.Un mes más tarde, en mayo de 2019, la Audiencia Nacional, un alto tribunal de Madrid competente en temas de extradiciones, autorizó la entrega del ex juez, alegando que los hechos que se le imputan "serían equivalentes al tráfico de influencias en España"El tribunal desestimó las alegaciones que hizo Hinostroza, quien denunció persecución política del gobierno de Perú."Temía por mi vida, había recibido amenazas de muerte y además ¿cómo podía ir yo a prisión (...) donde compartiría celda con peligrosas personas que yo he condenado en 35 años de magistrado?", dijo Hinostroza en su declaración ante la Audiencia Nacional. - Retraso por el covid-19 - El gobierno español explicó que la autorización a su extradición adoptada este martes se retrasó por la pandemia del coronavirus, que había dejado en suspenso "todas las extradiciones".Además, también había que esperar que Hinostroza declarara ante el tribunal por la segunda solicitud de extradición, según señaló el comunicado."Saludamos la decisión del Consejo de Ministros de España. Es un logro concreto, un paso clave en lucha anticorrupción que lidera el presidente de la República", se congratuló el ministro de Justicia peruano, Fernando Castañeda, en declaraciones al canal N.En su país, Hinostroza es señalado como el líder de "una organización criminal" llamada "Los Cuellos Blancos del Puerto" del Callao (vecino a Lima), conformada por magistrados y fiscales, quienes obtenían "prebendas y beneficios económicos" mediante el tráfico de sentencias y favores.La red quedó al descubierto cuando la prensa difundió audios de comprometedoras conversaciones telefónicas entre jueces. En uno de los audios se escucha a Hinostroza ofrecer una rebaja de la pena o absolver a un condenado por violar a una niña.La fuga de Hinostroza le costó el cargo al ministro peruano del Interior y a los jefes de la policía y del servicio de Migraciones.du-fj/