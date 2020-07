Presidente de Perú anuncia que someterá a referéndum eliminación de inmunidad parlamentaria =(Video+Fotos)= Lima, 5 Jul 2020 (AFP) - El presidente peruano Martín Vizcarra anunció este domingo que en 2021 someterá a un referéndum su propuesta de reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria, tras el rechazo del nuevo Congreso para aprobarla."En el marco de mis facultades constitucionales anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria", dijo Vizcarra en mensaje a la nación desde el palacio de gobierno."El pueblo peruano libre democráticamente en la urnas decida si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada", indicó Vizcarra.El mandatario anunció que la consulta popular se realizará durante las elecciones generales del 2021, cuando los peruanos elegirán al nuevo presidente, congresistas y parlamentarios andinos."La situación de la pandemia que enfrentamos hoy no permite organizar un referéndum por eso dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales", manifestó.El presidente lamentó que el Congreso no haya podido aprobar el sábado, en una sesión virtual, la reforma constitucional al no haber alcanzado los 87 votos requeridos para modificar el artículo 93 de la Constitución Política que suprimiría la inmunidad parlamentaria.En la votación del parlamento de la reforma obtuvo 82 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones. "El ejecutivo hará todo lo que esté a su alcance para no negarle al país de tener autoridades probas, comprometidas con el país y no con sus propios intereses", aseveró.Vizcarra lanzó su cruzada contra la corrupción en 2018, pocos meses después de asumir el poder en sustitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, forzado a renunciar por el fujimorismo.La corrupción es uno de los males de Perú y cuatro expresidentes, entre ellos Kuczynski, están salpicados por el escándalo de pagos ilegales a políticos por parte del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, lo mismo que la lideresa opositora Keiko Fujimori.Tras recurrentes choques de poderes, Vizcarra disolvió el Congreso el pasado 30 de septiembre y convocó a nuevos comicios legislativos, efectuados el 26 de enero, en los que el fujimorismo recibió un voto castigo y pasó de su mayoría de 73 escaños (de un total de 130) a solo 15.cm/lp