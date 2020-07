Perú acumula siete días seguidos con más recuperados que nuevos contagiados

Desde el viernes pasado un total de 26.046 enfermos han recibido el alta epidemiológica tras vencer al virus SARS-CoV-2, por encima de los 23.235 nuevos contagios que se han detectado en el mismo periodo. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 3 jul (EFE).- Perú acumuló este viernes siete días consecutivos donde el número de pacientes recuperados de COVID-19 supera los nuevos contagios, una tendencia que ya hizo que los casos activos de coronavirus estén desde el jueves por debajo de los 100.000 infectados.

Desde el viernes pasado un total de 26.046 enfermos han recibido el alta epidemiológica tras vencer al virus SARS-CoV-2, por encima de los 23.235 nuevos contagios que se han detectado en el mismo periodo.

En el último día se registraron 3.595 casos positivos, la segunda cifra más alta de los últimos siete días, tras haber dado positivo el 17 % de las más de 20.000 pruebas que se procesaron el jueves.

Esto mantiene a Perú como el sexto país del mundo y el segundo Latinoamérica con más casos acumulados de COVID-19 al sumar 295.599 infectados.

El número de fallecidos confirmados por coronavirus subió a los 10.226 tras registrarse 181 nuevos decesos en el último día, una tendencia que se permanece en cifras similares desde hace ya varias semanas.

Asimismo, un total de 3.755 pacientes recibieron el alta en el último día para situar el número de enfermos recuperados en 185.852, lo que hace que el número de casos activos siga descendiendo y ahora sea de 99.521.

MUERTO EN PUERTA HOSPITAL

En mitad de los signos favorables surgió un trágico caso al conocerse que un hombre con síntomas de sufrir la COVID-19 falleció el jueves mientras esperaba a ser atendido en la puerta del Hospital de Ate-Vitarte, en Lima, designado por el Gobierno para atender exclusivamente a contagiados de coronavirus.

El jefe de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), Carlos Acosta, exigió en declaraciones a medios locales que la Fiscalía inicie una investigación de oficio porque el caso no solo puede ser susceptible de una sanción económica sino también penal.

"Abandonar a una persona que está en trance de morir es exponerla a la muerte. Vemos que se le ha expuesto al peligro. Por eso el Ministerio Público tiene que actuar en paralelo y de oficio porque hay responsabilidades individuales", dijo al canal América Televisión.

"Si bien es cierto que estamos en un contexto de pandemia, esto no puede hacer que dejemos a la gente morir sin recibir atención. Lo peor es que muchas veces estas decisiones no las toman los médicos sino el personal de seguridad", agregó Acosta.

INVESTIGACIÓN CON PLASMA

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció este viernes que inició una investigación para hallar una posible cura a la COVID-19 con plasma convaleciente.

Esta técnica, que ya se ha aplicado en otras pandemias, consiste en una transfusión del plasma de un paciente recuperado de COVID-19 a otro que todavía no ha vencido el virus, con el objetivo de que así pueda adquirir los anticuerpos de la otra persona.

"Si bien aún no encontramos la cura para el coronavirus, el estudio permitirá evaluar si el uso del plasma convaleciente funciona y surte efecto en la recuperación del paciente infectado", explicó Arturo Sagástegui, jefe del Banco de Sangre del hospital Rebagliati.

REANUDACIÓN DE VIAJES INTERNOS

Después de que la cuarentena se levantase en dieciocho de las veinticinco regiones del país, el Gobierno fijó el 15 de julio para reanudar el transporte interprovincial de pasajeros por tierra y aire en aquellos departamentos donde ya se terminó el confinamiento.

Serán así cuatro los meses que la flota de autobuses y aviones estuvo sin operar viajes comerciales desde que a mediados de marzo comenzase la cuarentena nacional, lo que incluía además el cierre total de las fronteras.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, estimó que la demanda de viajes internos será de un 30 % durante el primer mes de actividades.

Para evitar en parte una aglomeración de viajeros, el Gobierno anunció este viernes que el 27 y el 29 de julio serán días laborables, con lo que inhabilitó un festivo largo de cinco días con motivo de las Fiestas Patrias, de modo que no habrá prácticamente viajes de turismo interno en esa semana.