"Cómo viajar con un salmón", obra "parcialmente inédita" de Umberto Eco

El escritor y semiólogo italiano, Umberto Eco, habla durante la Feria del Libro de Fráncfort, Alemania. EFE/Boris Roessler/Archivo

Madrid, 3 jul (EFE).- "Cómo viajar con un salmón", así se titula la nueva obra del escritor italiano Umberto Eco, un libro "parcialmente inédito" en español que recoge artículos publicados a partir de 1986 en los que "asume el rol de cualquiera de sus lectores".

Según anuncia la editorial Lumen, en este libro ya a la venta desde ayer, reúne algunos de los artículos escritos por el autor fallecido en 2016 que fueron publicados en la última página de la revista L'Espresso, en su sección quincenal "La Bustina di Minerva".

Parte de ellos también fueron publicados en "Segundo diario mínimo" (Lumen, 1994) poco antes de su muerte, y fue el propio Eco el que antes de fallecer agrupó los que aquí se ofrecen, y que ya fueron publicados en Italia en 2016 en un volumen que tituló "Come viaggiare con un salmone".

En muchos de estos artículos, añade la editorial, se aborda cómo castigar al que practica 'spam' o cómo hacer filosofía en casa.

"Umberto Eco -agregan- asume en este libro el rol de cualquiera de sus lectores, el de un hombre perdido en el laberinto de las banalidades y contradicciones de la vida cotidiana, un ciudadano de a pie y, a la vez, el de un erudito que reflexiona sobre los placeres más pequeños y ordinarios del día a día".

De esta forman, explican, se va "descubriendo la esencia profunda de las cosas, el lado poético o didáctico de actos tan comunes como comer un helado o sacar un libro de una biblioteca".

"Cargadas de humor y de sorpresa, las brevísimas instrucciones de Eco sobre la vida diaria permiten al lector enfrentarse con humor a la burocracia, a las extrañas conversaciones sobre fútbol con los taxistas, a casos excepcionales como el transporte (y conservación) de un salmón a lo largo de un viaje de trabajo, a evitar enfermedades contagiosas, a no usar el teléfono móvil, o a salir en la televisión aunque no seamos nadie", concluyen.