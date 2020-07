Varios inversores han mostrado interés por Wirecard, según el administrador. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND/Archivo

Fráncfort (Alemania), 1 jul (EFE).- Varios inversores han mostrado interés por la compañía alemana de sistemas de pago electrónico Wirecard, según ha dicho el administrador de la insolvencia, Michael Jaffe.

"Varios inversores de todo el mundo ya han manifestado su interés por comprar el negocio principal, así como otras áreas de negocio independientes, que tienen éxito en el mercado", comunicó Jaffe la pasada noche tras una reunión del comité de acreedores, que ha acordado comenzar el proceso de venta.

Wirecard se declaró la semana pasada insolvente tras reconocer un agujero contable de 1.900 millones de euros, cantidad que supone un 30 % de su balance.

El director general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, dijo el lunes en una conferencia telefónica que en este momento no tienen datos suficientes para extraer conclusiones.

"Cuando tengamos más información, podremos decir si es necesaria una actuación reguladora y supervisora", añadió Carstens en la conferencia telefónica con motivo de la celebración de la asamblea anual del BPI y de la presentación de su informe económico anual.

La Comisión Europea (CE) pidió el pasado viernes a la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA, en inglés) que investigue qué ocurrió en el caso de la empresa alemana Wirecard, acusada por la justicia del país de haber simulado ingresos inexistentes en su balance y de manipulación del mercado.

"El objetivo más urgente en los procedimientos de insolvencia preliminares es estabilizar las operaciones de las filiales del grupo", aseguró Jaffe, y añadió que no podía descartar que estas divisiones tuvieran que declararse en bancarrota también.

El banco Wirecard Bank, que está excluido de la insolvencia, es solvente y continúa sus pagos a comerciales y clientes, pero es posible que sea necesario declarar insolventes otras filiales.

El objetivo del procedimiento de insolvencia es estabilizar el negocio de la compañía y para ello se mantienen conversaciones con clientes, socios y empresas de tarjetas de crédito.

La filial estadounidense Wirecard North America, que antes era Citi Prepaid Card Services y fue adquirida por Wirecard en 2016, se ha distanciado de la matriz alemana y mostrado su interés en ser vendida a un banco de inversión.

El consejero delegado de OKEx, una plataforma de comercio de criptomonedas, Jay Hao, dijo que la bancarrota de Wirecard no les afecta.

Hao explicó que Wirecard proporciona muchas de las tarjetas de débito en criptomonedas, incluidas las de Crypto.com, TenX y otros.

La insolvencia de Wirecard significa que muchas tarjetas de débito expirarán en el mercado de divisas digitales.

Intercambios que proporcionan servicios de negociación de intercambio de criptomonedas a dinero fíat o fiduciario, que es el que está reconocido por los estados como dinero, en el mercado secundario están afectados en cierta medida porque necesitan recargar la divisa fíat con tarjetas de débito, muchas de las cuales cooperan con Wirecard, comentó Hao.

Pero OKEx es principalmente un proveedor de negociación de criptodivisas y derivados y su puerta al dinero fíat es principalmente el sistema de tarjetas de crédito, no afectado por Wirecard.

Hao también considera que el intercambio de criptodivisas a fíat es un canal importante de depósito de moneda fíat para el mundo de las criptomonedas, pero no debería ser el único, especialmente en el caso de diferentes regiones y diferentes reguladores con actitudes inconsistentes que no están claras.