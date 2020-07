Recetas caseras de los 50 mejores cocineros del mundo para ayudar al sector

Imagen del Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz enclavado en el valle de Atxondo (Bizkaia). EFE/Luis Tejido/Archivo

Madrid, 1 jul (EFE).- Las recetas caseras de los mejores cocineros y cocteleros del mundo han sido reunidas en el libro digital "Home Comforts", una iniciativa de The World's 50 Best Restaurants para recabar fondos y ayudar a bares y restaurantes ante los perjuicios económicos causados por la pandemia.

Con un precio de 8,8 euros (diez dólares), incluye medio centenar de recetas que los cocineros que han aparecido en las recientes listas de The World's 50 Best Restaurants han preparado en casa durante el confinamiento, a las que les acompañan 25 cócteles de los mejores bares del planeta, según anuncia este martes la organización del prestigioso ránking.

La cocina vegetariana de Alain Passard, el mole de Daniela Soto-Innes, el favorito de la familia de Manu Buffara para los domingos, el sándwich de queso y tocino de Thomas Keller o el bao de Vicky Lau son algunas de las propuestas de "Home Comforts", que viaja de Tokio a San Francisco e incluye platos vegetarianos, de pescado y marisco, de carnes y postres.

Cada copia digital vendida ayudará a generar dinero para el sector de la hostelería, y cada dólar recaudado irá directamente al fondo 50 Best for Recovery, creado en apoyo del sector hostelero tras cancelar la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2020 y los distintos premios que otorgan a causa de la COVID-19.

También han impulsado el desafío #50BestRateMyPlate en Instagram, para quienes repliquen las recetas del libro y publiquen sus fotos con la esperanza de ganar dos entradas VIP para la gala de presentación de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo prevista en Amberes, Flandes, en 2021.

Además de ofrecer información útil para bares y restaurantes para responder a los efectos de la pandemia, esta organización ha emprendido iniciativas para recaudar fondos como una gran subasta que se celebrará 3 al 12 de julio en la que se pujará por distintas experiencias gastronómicas donadas por establecimientos, así como exclusivos productos.

El amplio catálogo de la subasta incluye un viaje de inmersión en Lima y Cusco con Virgilio Martínez y Pía León (Central y Kjolle), pescar con el cocinero Mitsuharo Tusmara y comer en su Maido (Lima), conocer Ciudad de México y compartir mesa con Jorge Vallejo en su Quintonil, hacer una ruta por el Bilbao más exquisito con reservas en Etxebarri, Azurmendi y Nerua o tener de guía gastronómico en Bangkok a Gaggan Anand.