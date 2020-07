AI advierte que el plan de anexión israelí promoverá la "ley de la jungla"

Amnistía Internacional reclamó hoy parar el plan del Gobierno israelí para anexionar partes de Cisjordania ocupada por ser "ilegal" y promover "la ley de la jungla". EFE/EPA/ALAA BADARNEH/Archivo

Jerusalén, 1 jul (EFE).- Amnistía Internacional reclamó hoy parar el plan del Gobierno israelí para anexionar partes de Cisjordania ocupada por ser "ilegal" y promover "la ley de la jungla".

La organización internacional pidió acciones concretas a la comunidad internacional contra la medida unilateral, así como contra la iniciativa de paz de EEUU, que autoriza la anexión de un 33% del territorio de Cisjordania, incluido el Valle del Jordán y colonias israelíes.

"La ley internacional es perfectamente clara: una anexión es ilegal", declaró el subdirector regional de AI, Saleh Higazi, y alertó de que el plan "más bien apunta a la 'ley de la selva' que no debería tener lugar hoy en nuestro mundo".

Además, pidió a la comunidad internacional que trabaje para "parar inmediatamente la construcción o expansión de asentamientos ilegales israelíes e infraestructuras en los territorios palestinos ocupados", prohibidos por la Cuarta Convención de Ginebra.

“Los asentamientos se crean con el único propósito de establecer permanentemente a israelíes judíos en tierras ocupadas; esto es un crimen de guerra según el derecho internacional y la 'anexión' no es pertinente con esta determinación legal", remarcó Higazi.

La coalición formada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su socio Benny Gantz preveía iniciar el plan de anexión a partir de este uno de julio, aunque hasta el momento no han trascendido detalles de cómo será el proceso y se iniciará hoy como estaba previsto.

La anexión "afianzaría las políticas de discriminación institucionalizada y violaciones masivas de los derechos humanos que los palestinos enfrentan en los territorios como resultado de la ocupación", considera AI.

Asimismo, pide rechazar tanto esta acción como el llamado "Acuerdo del Siglo" de la Administración estadounidense de Donald Trump y cualquier propuesta que, entiende, "socava los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el derecho al retorno de los refugiados palestinos".