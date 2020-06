Brasil supera las 58.000 muertes y los 1,36 millones de casos por coronavirus

Pasajeros son vistos mientras usan tapabocas como precaución contra la propagación del nuevo coronavirus, el pasado 24 de junio del 2020, en la estación de metro de Sé en el centro de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira

Río de Janeiro, 29 jun (EFE).- Brasil registró 692 muertes por el nuevo coronavirus en el último día, con lo que el balance total de víctimas subió hasta los 58.314, mientras que el número de casos ya sobrepasa los 1,36 millones de infectados, informo este lunes el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud, con 24.052 nuevos infectados en las últimas 24 horas, el gigante sudamericano alcanzó los 1.368.168 casos confirmados.

Según el reporte, del total de contagios registrados hasta la fecha, hay 552.419 pacientes en acompañamiento y 757.462 ya recuperados.

No obstante, otras 3.954 muertes sospechosas están bajo investigación.

UNA DE CADA CUATRO MUERTES DE AMÉRICA OCURRE EN BRASIL

Brasil es el segundo país del mundo más castigado por el coronavirus, apenas por detrás de Estados Unidos y continúa posicionándose como uno de los focos globales de la pandemia y el principal epicentro del coronavirus en Latinoamérica.

Precisamente este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que de las actuales muertes por la pandemia en el continente americano, una de cada, cuatro ocurre en Brasil.

Asimismo, uno de cada cuatro casos confirmados en el continente también está en la potencia sudamericana, según dijo en rueda de prensa, el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.

"No hay duda de que Brasil aún enfrenta un gran desafío", recordó el funcionario.

REACTIVACIÓN Y NUEVAS MEDIDAS

Mientras varias regiones de Brasil reactivan sus actividades, otras han tenido que retroceder en la flexibilización y unas más se preparan para la apertura de los comercios.

Tal es el caso del estado de Sao Paulo, el más rico y poblado de Brasil con 46 millones de habitantes, que la semana pasada anunció la reactivación de las actividades económicas en algunos de los municipios.

Como una manera de prevenir la propagación del virus en medio de la flexibilización, el Gobernador de Sao Paulo, Joao Doria anunció este lunes una multa de 500 reales (unos 92 dólares), a partir del 1 de julio, a quien no utilice el tapabocas en lugares públicos y de 5.000 reales (unos 925 dólares) a los locales comerciales que no exijan el uso de la máscara dentro de sus recintos.

Sao Paulo, la región más afectada por la pandemia, ya suma 14.398 muertes y 275.145 casos confirmados de COVID-19.

Le sigue Río de Janeiro, con 111.883 casos confirmados 9.848 víctimas, la mayoría de ellas en su capital homónima que continúa reactivando la economía con prácticamente todo el comercio funcionando -aunque en horario reducido- así como bares, restaurantes y salones de belleza.

Este lunes el alcalde de Río, Marcelo Crivella, se reunió con directivos de los colegios privados de la ciudad con la propuesta de iniciar clases en agosto, pero no consiguieron llegar a un acuerdo.

Crivella, un pastor evangélico que está en busca de la reelección, ha sido duramente criticado por la rápida flexibilización de las medidas que incluyen hasta la participación de público para los partidos de fútbol a partir de mediados de julio, según un anuncio hecho por el burgomaestre la semana pasada.

La región nordeste, conformada por nueve estados, igualmente superó la barrera de los 459.708 contagiados y tiene además 18.566 decesos.

La situación más crítica está en el estado de Ceará, que acumula 6.076 muertes y 108.225 casos confirmados por lo que ha ordenado el confinamiento total o "lockdown" en cinco de las ciudades más afectadas.