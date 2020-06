El noruego Henrik Ingebrigtsen firma la mejor marca mundial del año en 5.000. EFE/EPA/PEKKA SIPOLA/Archivo

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- El noruego Henrik Ingebrigtsen no defraudó en su participación en el Memorial Boysen de Oslo y se impuso en la prueba de 5.000 metros con un tiempo de 13:19.65, mejor marca mundial del año.

Ingebritsen, vigente subcampeón de Europa de la distancia, rebajó en casi 13 segundos el hasta ahora mejor registro del curso en posesión del keniata Robert Kiprop desde el pasado 5 de marzo con un crono de 13:32.5.

El mayor de los hermanos Ingebrigtsen no dio la más mínima opción sobre la mítica pista del estadio Bislett de la capital noruega a ninguno de sus rivales, entre los que destacaba el también noruego Sondre Moen.

Pero el fuerte ritmo impuesto, primero por Sindre Buraas, y posteriormente por el propio Ingebrigtsen acabó por desfondar a Moen, un atleta especializado en el maratón.

Pese a la ausencia de rivales que le cuestionaran la victoria final, el mayor de los Ingebrigtsen no redujo su ritmo en las últimas vueltas, completando el recorrido con un tiempo de 13:19.65.

Un triunfo que tratarán de emular este martes, en la segunda jornada del Memorial Boysen, sus hermanos Jakob y Filip, que se medirán en la distancia de los 800 metros.